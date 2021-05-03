Öğretmenler 1 Mayıs'ta da mesaideydi

Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği (ÖSÖBDER) Genel Başkanı Şahin Kılınç, sektörün yıllardır kronikleşen sıkıntılarıyla boğuşan öğretmenler arasında 1 Mayıs’ta çalışmaya mecbur bırakılanlara dahi şahit olduklarını söyledi.

Başkan Kılınç, özel sektörde çalışan öğretmenlerin kapanma sürecinde işe çağırıldıklarını ifade ederek, “Halk sağlığını korumak ve salgınla mücadele etmek amacıyla yapılan çalışmaları görüyoruz. Bu gibi zamanlarda her zamankinden daha hassas davranmak ve devletimizin talimatlarını azami derecede yerine getirmek zorundayız. Devletimizin aldığı bu karara rağmen bizlere ulaşan öğretmenlerimizin çalıştıkları kurumların yöneticileri tarafından kurumlara çağrıldıklarına şahit oluyoruz. Hatta kurumların, öğretmenlerine gönderdikleri veya çalışmaları için çıkardıkları yazıları bizlerle paylaşan öğretmenlerimiz oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu gibi durumlarda derslerin online yapılmasını belirtirken öğrenci olmamasına rağmen öğretmenlerimizi evlerinden çıkmaya zorlamak mobbing ve angaryaya girer ki bu durumun da kanunda yeri bellidir. İnternet ve bilgisayar imkânı olmayan arkadaşlarımıza kolaylık sağlanması amacıyla kuruma davet edilmesi haklı bir gerekçe olarak görülse de diğer durumların mantıklı bir açıklaması yoktur. Hele hele bazı öğretmenlerimiz idarecilerinin kendilerini okula çağırırken okul yolunda herhangi bir denetime yakalanmaları durumunda cezayı müeyyideyi okul olarak karşılamayacaklarını aktarıyorlar ki bu durum karşısında hayretler içerisinde kalıyoruz. ” dedi.

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