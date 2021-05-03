Yerli yünden iplik imalatına KUDAKA’dan fizibilite desteği

KUDAKA 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan “Yerli Yünden Katma Değerli Ürün Eldesi İçin Araştırma ve Uygulama Laboratuvarının Kurulması Fizibilitesi” projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Ajans ve üniversiteden birim yetkilileri katıldı. İmzalanan protokol kapsamında, Erzurum ve bölgesinde değerlendirilmeyen koyunyününden katma değerli tekstil ürünleri elde edebilmek için ETÜ bünyesinde kurulması planlanan “Yün Analiz ve Ürün Geliştirme Laboratuvarı” ile dokuma, örme ve boyama atölyelerini içerisinde barındıran bir üretim tesisinin fizibilitesi yapılacak. Proje çerçevesinde bölgede küçükbaş hayvancılığın gelişmesi, yün lifinden tekstil kumaşı elde edilmesi, yünlü materyallere ilişkin ArGe faaliyetlerinin yürütülmesi, yün lifinin mali değerinin ortaya konulması, yün ile ilgili inovasyon çalışmalarının yapılabilmesi ve bu alanda yetişmiş insan gücünün ülkeye kazandırılması hedefleniyor.

Uygulanacak projenin bölgedeki işsizliğin azalmasına, katma değerli ürün üretimine ve teknoloji geliştirerek gerekli alt yapının kurulmasına, yeni yatırımlar oluşturulmasına, bölge değerlerinin ürüne dönüştürülmesi ve ihraç edilmesine katkı sağlaması planlanıyor.

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