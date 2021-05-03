Rektör Çomaklı’dan Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Demokratik ülkelerin en önemli göstergelerinden birisi de basın özgürlüğüne bakış açısıdır. Kamu namına kalem tutan gazeteciler, yüzyıllardır insanların haber alma hakkını ve özgürce fikirlerini paylaşabilme imkânını temsil ettiler. Basın özgür, sansürden uzak, mücadelesini insani ve evrensel değerler çerçevesinde sürdüren ve etik değerler etrafında kalemini hiçbir çıkar uğruna satmadan, doğru bildiği yolda kimseyi kayırmadan ve korkmadan var olan gazeteciler sayesinde etkili, ilkeli ve değerli olabilir.

Özgür basın demokrasinin en önemli unsurlarındandır. Dünya Basın Özgürlüğü Gününde bu değerler etrafında ahlaklı bir duruş sergileyen bütün basın emekçilerinin bu anlamlı gününü kutluyorum.”

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