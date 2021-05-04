Özgür Sert, ilk maçında ilk golünü Fenerbahçe’ye attı

BB Erzurumspor’un genç yeteneği Özgür Sert, kariyerindeki ilk Süper Lig maçında ilk golünü 31 mağlup oldukları Fenerbahçe’ye attı.

BB Erzurumspor’un sezon başında Yeni Malatyaspor’dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Özgür Sert, kariyerindeki ilk golünü ilk lig maçında dün oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının 81. dakikasında kaydetti. Daha önce Yeni Malatayaspor ve BB Erzurumspor U19 kadrosunda yer alan Sert, A takım formasını ise sadece 4 kez giyebildi.



Süper Lig’de ilk maç ilk gol

Bu sezon BB Erzurumspor formasını 4 kez giyen Sert, bunların 3’ünde Türkiye Kupası maçlarında çıkarken, 1 kez de Süper Lig'de ter döktü. Yılmaz Vural’ın verdiği şansı iyi değerlendiren genç yetenek, ilk lig müsabakasında ilk golünü atma mutluluğunu yaşadı.

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