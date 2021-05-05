Cinis şehitliğinden anlamlı cevap Atatürk Üniversitesi Aşkale MYO Müdürü Prof. Dr Mutlu Kundakçı kendi köyünde Cinis Şehitliği den Ermenilerin yaptığı vahşeti anlatarak Tarihi incelemeler için tarihçileri incelemeler yapmak için Cinis'e davet etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinis şehitliğinden anlamlı cevap Atatürk Üniversitesi Aşkale MYO Müdürü Prof. Dr Mutlu Kundakçı kendi köyünde Cinis Şehitliği den Ermenilerin yaptığı vahşeti anlatarak Tarihi incelemeler için tarihçileri incelemeler yapmak için Cinis'e davet etti

İHA

ABD Başkanı Joe Biden'in Ermeni lobilerini sevince boğan mesnetsiz açıklamalarına ülke genelinde tepkiler gelmeye devam ediyor. Biden'e bir tepkide Erzurum'un Aşkale ilçesinden geldi.

Cinis şehitliğinden anlamlı cevap Atatürk Üniversitesi Aşkale MYO Müdürü Prof. Dr Mutlu Kundakçı kendi köyünde Cinis Şehitliği den Ermenilerin yaptığı vahşeti anlatarak Tarihi incelemeler için tarihçileri incelemeler yapmak için Cinis'e davet etti

ABD Başkanı Joe Biden’in Ermeni lobilerini sevince boğan mesnetsiz açıklamalarına ülke genelinde tepkiler gelmeye devam ediyor. Biden'e bir tepkide Erzurum'un Aşkale ilçesinden geldi.
Atatürk Üniversitesi Aşkale MYO Müdürü Prof. Dr Mutlu Kundakçı kendi köyleri olan Cinis Şehitliği den Ermenilerin yaptığı vahşeti anlatarak Tarihi incelemeler için Bilim ve Tarih adamlarına incelemeler yapmak için Cinis'e davet etti.
Prof. Dr. Mutlu Kundakçı, Şehitlikte yaptığı açıklamada, ‘Şu anda bulunmuş olduğumuz Cinis Köyü bugün burada 24 Nisan 2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri başkanı Biden köyümüze de yaşanmış olan Ermeni katliamı ile alakalı tam tersi iddialarda bulunarak başka ülkelerinde tesiri ve etkisinde kalarak hiçbir somut belgeye hiçbir delile dayanmadan mesnetsiz olarak yapmış olduğu soykırım iddialarına cevap vermek üzere bulunuyoruz. Coğrafi konum olarak Doğu Anadolu Erzurum Karasu boyu ve yerleşim yeri olarak birçok devlet ve milletin hakimiyetini yaşamıştır. Urartularla başlayan bu medeniyet yolculuğu venter İskitler ile devam etmiştir kendilerine hay ve hayastan olarak demek de olan Ermenilerin ne zaman bu bölgede görüldükleri tam olarak bilinmemektedir. Bunlar kimler ve İskitler ve Türklerdir. Roma medeniyeti ile tanışan bu müstesna nahiyenin İslamiyet ile tanışması 645 de elfin kabilesinden İslam kumandanı Habip bin Beslemenin gaza için bu bölgeye gelmesiyle başlıyor. 11 yüzyılın başlarında Oğuz Türkleri ile tanışan Cinis Selçuklu hakimiyetine girmiştir. Şu anda kullanılan Cinis ismi zannedildiği gibi Ermenilerden gelen bir isim olmayıp bu bölge Türkmenlerinden bize bir hatıra olmaktadır’ dedi.
Moğol istilasına uğrayan Cinis’in İlhanlılar Karakoyunlular ve Akkoyunların da uğradıkları bir yer olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mutlu Kundakçı, ‘Timur'un Anadolu'ya ilerleyen orduları yine bu havaliden geçmiştir Osmanlılar 1514 de Cinis yöresinde görülmüştür. Yavuz Sultan Selim İran seferi sırasında bizzat Cinis'e gelmiş ve burada konaklamıştır. Kanuni Sultan Süleyman ve dördüncü Murat ta yine Cinis'e uğrayan Osmanlı sultanlarıdır. 18291855, 18771878 ve 19161918 yıllarında OsmanlıRus savaşlarında bu köyde ciddi yıkımlar meydana gelmiştir. Evliya Çelebi 1645 yılında Erzurum'a giderken Cinis'e uğramış ve seyahatnamesinde köyün 150 haneli bir Türk köyü olduğunu yazmıştır. Cinisle ilgili kayıtlara 1530 yılında Osmanlı arşivlerinden rastlamaktayız. Tapu tahrir belgelerinde buranın bir Nahiye olduğu görülmektedir Yine Sultan Abdülmecid devrine ait 24 .11.1845 tarihi defterde köyde 51 haneli mevcut olduğu bunlar 38'i de Müslüman 13'ün gayrimüslim olduğu yazılmıştır.1916'da başlayan Rus işgali köyde seferberlik döneminin yaşanmasına neden olmuştur. Bütün Osmanlı ülkesinde olduğu gibi seferberlik ilan edilip savaşın çıkacağı kaçınılmaz olunca Cinis'te de askere gidecekler köyden ayrılmış geride yaşlılar kadınlar ve çocuklar kalmıştır. Savaşın başlaması Sarıkamış dramı ve Erzurum'un Ruslar tarafından işgal edilmesi bütün bölge halkı gibi Cinis'lileri de telaşlandırmıştır. Rus ve Onlarla birlikte Osmanlı'ya karşı savaşan Ermenilerin korkusundan imkanı olanlar göç etme kararı almışlar imkanı olmayan bazı ailelerde arkalarında her şeylerini bırakarak 2 metreye yakın kar ve eksi 40 derecede göç yoluna çıkmışlardır ve iç Anadolu'daki bazı şehirlere göç etmişlerdir. Göç yolunda, gittikleri şehirlerde çok güçlükler ve kayıplar yaşamışlardır Köyde kalıp Kara günler yaşayan aileler ise bunu Bolşevik ihtilali sonucu Rusların geri çekilmesiyle büyük katliama uğramıştır. Cinis çevre köylerden getirilen Türkler ve içinde yaşayan ahalisi ile korkunç bir katliama uğramıştır Ermeni çeteleri söğütlübahçe, Şükrü beyin konağı ve cami başta olmak üzere köyün değişik yerlerinde Türk ahaliyi katlederek büyük bir soykırım yapmışlardır. İçlerinde Şevket Süreyya Aydemir'in de bulunduğu deli Halit paşa komutasındaki öncü birlikler Cinis'e ulaştıklarında korkunç bir manzara ile karşılaşmışlardır Şevket Süreyya Aydemir "suyu arayan adam" isimli eserinde aynen şöyle yazmaktadır. İleri hareket geliştikçe karşılaştığımız görüntüler tabiatın kahrını arka planı attı savaş bir kan sarhoşluğu halini aldı bu sarhoşluk bir an geldi ki en vahşi haddine vardı. Cinis'te bütün köy halkını ayakta ve köyün ağzında bekliyor gördük. Onlar köye gideceğimiz yolu üzerinde süngülerin birbirlerine sokulan ve yapışan kadın erkek çocuk ve bu insanlar dayanılmaz bir soğuk altında kaskatı dolmuşlar ve öylece kalmışlardı evet Şevket Süreyya Aydemir işte bunları yazıyor kitabında. Köyde Ermeniler tarafından yapılan katliamlara çeşitli kaynaklar ve görgü şahitlerinden somut deliller ışığında bilgileri diliyoruz Ermeniler Ruslar çekildikten sonra katliamlara başlamış ve etraf köylerden halkı Cinis'te toplantı var bahanesiyle toplamışlardır. Toplantı bahanesiyle çocukları ve kadınları camiye gençlerle yaşlarda Şükrü beyin konağına doldurmuşlar. Camiye dolduranların 500 kadar olduğu tahmin edilmektedir. Camideki halkın yakılması için öküzlerin üzerine gaz yağ dökülerek içeri atılmış tüm insanları sararak diri diri yakmışlardır. 600 kişiden sadece 13 kişi yaralı olarak bu katliamından kurtulabilmiştir 587 kişi hunharca katledilmiştir Sonradan köylerine dönen Cinis'liler bu insanları toplayarak eski caminin yanı başına defin etmişler. Yeni Cami yaptırma kararı ile birlikte şehitler şu anda bulunduğumuz Şehitlik mezarlığı getirmişlerdir’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir’den pandemiden etkilenen esnafa alışveriş çeki desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den pandemiden etkilenen esnafa alışveriş ...
322 aileye ramazan yardımı yapıldı
YEREL HABERLER 322 aileye ramazan yardımı yapıldı
Oltu’da ilginç kelebek görüldü
YEREL HABERLER Oltu’da ilginç kelebek görüldü
Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor
YEREL HABERLER Palandöken'in ters laleleri göz kamaştırıyor
Bomba gibi patlayan düdüklü tencere hastanelik etti
YEREL HABERLER Bomba gibi patlayan düdüklü tencere hastanelik etti
Elektrik akımına kapılınca ayak tabanları patladı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılınca ayak tabanları patladı
Üzeyir İlbak, gençlere yazarlık ve dergicilik tecrübelerini anlattı
YEREL HABERLER Üzeyir İlbak, gençlere yazarlık ve dergicilik ...
Oltu’da laleler açmaya başladı
YEREL HABERLER Oltu’da laleler açmaya başladı
Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne yeni bölüm açıldı
YEREL HABERLER Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne yeni bölüm ...
Özgür Sert, ilk maçında ilk golünü Fenerbahçe’ye attı
YEREL HABERLER Özgür Sert, ilk maçında ilk golünü Fenerbahçe’ye attı
BB Erzurumspor’da umutlar giderek tükeniyor
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da umutlar giderek tükeniyor
Bozkırın ortasında dededen toruna bırakılan en güzel miras Bozkırın ortasında adeta yeşil bir vaha
YEREL HABERLER Bozkırın ortasında dededen toruna bırakılan en güzel ...
Rektör Çomaklı’dan Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı’dan Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı
ETSO Ramazan’da ihtiyaçlı aileleri unutmadı
YEREL HABERLER ETSO Ramazan’da ihtiyaçlı aileleri unutmadı
Aras EDAŞ ekipleri teyakkuzda
YEREL HABERLER Aras EDAŞ ekipleri teyakkuzda
‘Çiz ve anlat’ kanalıyla hikayeler renkleniyor
YEREL HABERLER ‘Çiz ve anlat’ kanalıyla hikayeler renkleniyor
Tomak’ın tekmeleri bronz için kalktı
YEREL HABERLER Tomak’ın tekmeleri bronz için kalktı
Ailere, eTwinning projesi ile kitap okuma alışkanlığı kazandırdılar
YEREL HABERLER Ailere, eTwinning projesi ile kitap okuma alışkanlığı ...
Yerli yünden iplik imalatına KUDAKA’dan fizibilite desteği
YEREL HABERLER Yerli yünden iplik imalatına KUDAKA’dan fizibilite ...
ETÜ’nün projeleri desteklenmeye devam ediyor
YEREL HABERLER ETÜ’nün projeleri desteklenmeye devam ediyor
Öğretmenler 1 Mayıs'ta da mesaideydi
YEREL HABERLER Öğretmenler 1 Mayıs'ta da mesaideydi
Bu suyu içenler zıplamadan duramıyor
YEREL HABERLER Bu suyu içenler zıplamadan duramıyor
Tam kapanmada aç kalan sokak hayvanlarının yardımına polis koştu
YEREL HABERLER Tam kapanmada aç kalan sokak hayvanlarının yardımına ...