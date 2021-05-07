Atatürk Üniversitesi kampüsü turuncu bayrakla ödüllendirildi

Atatürk Üniversitesinin engelli öğrenci ve personele sunduğu hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapmış olduğu çalışmalar YÖK tarafından Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı (Turuncu Bayrak) ile ödüllendirildi.

Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla YÖK tarafından 2018 yılından bu yana her yıl düzenlenen “Engelsiz Üniversite Ödülleri” sahiplerini buldu.

Çevrimiçi olarak düzenlenen bu yıl ki ödül törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyelerinin yanı sıra Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile ödül alan üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları ve engelli öğrenci birimi sorumluları katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ve Engelsiz Üniversite Birimi Yürütücüsü Prof. Dr. Fatma Güdücü Tüfekçi yürütücülüğünde gerçekleşen komisyon çalışmaları ile yapılan bayrak başvurusu sonucunda Merkez Kampüsü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Binası ile Sürekli Eğitim Merkezi (Teknokent Binası) Mekânda Erişebilirlik Ödülü (Turuncu bayrak) almaya hak kazandı.

Atatürk Üniversitesi ailesinin her bir ferdine eşit bir kampüs hayatı sunmak amacıyla çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Bu kapsamda hak temelli bir yaklaşımla engelli öğrencilerimiz için engelsiz bir kampüs yaşamı oluşturmaya yönelik yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ile kampüsümüzde mekânda erişim sorunlarını ortadan kaldırdık. Tüm birimlerimizde hayatı kolaylaştıracak çalışmaları uygulamaya koyduk. Bu gelişmeler neticesinde mekânda erişim konusunda hiçbir sorunumuz kalmadı” dedi.

Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi, Öğrencilerine Çevreci ve Engelsiz Bir Kampüs İmkânı Sunuyor”

Atatürk Üniversitesi olarak çevreci ve engelsiz bir kampüste öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim ve araştırma anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çomaklı: "Üniversitemizde engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri ile ilgili yapılan çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Özel öğrenci ve personellerimiz, sınıflarına ya da çalışma alanlarına kolayca ulaşabilmelerine imkân tanıyan projelerimizi uygulamaya geçiriyoruz. Bu kapsamda Engelsiz Üniversite Birimimiz ve Mimarlık Fakültemizin ilgili bölümleri başta olmak üzere Mekânda Erişilebilirlik çalışmalarına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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