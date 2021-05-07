İl Başkanı Karataş’tan Kadir Gecesi mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş yayımladığı mesajda, “Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede edilen duaların kabul olmasını diliyorum” dedi.

Kadir gecesinin Müslüman milletlere hayır getirmesini ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen bu mübarek gecede edilen duaların kabul edilmesini dilediğini yayınladığı mesajında aktaran MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş “İbadetle geçirdiğimiz rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın sonuna yaklaşırken, yüce kitabımız Kur’anı Kerim’de bin aydan hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ni idrak etmenin huzurunu yaşamaktayız.

Tutulan oruçlarla, yapılan ibadet ve yardımlarla idrak ettiğimiz bu mübarek ay, Kadir Gecesi ile manevi zirveye ulaşmaktadır. Ramazan ayı rahmet, bereket, yardımlaşma ve dayanışmanın yükseldiği bir ay. Bu mübarek ayda hayırlarımızı arttıralım, ihtiyaç sahiplerimizi düşünelim. Toplumsal dayanışmamızı güçlendirelim. Bu mübarek gecede sevdiklerimize, vatan ve milletimizin selameti için dua edelim. Bu mübarek gününün Türkİslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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