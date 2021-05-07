ESOB Başkanı Fırat: Destek var da ulaşabilen yok

Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, KOSGEB’in 5 milyar liralık destek programının içerdiği ‘ağır şartlar’ nedeniyle esnafa ulaşamayacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçen günlerde açıkladığı KOSGEB’in 5 milyar TL bütçeli yeni programı, Pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafta heyecan uyandırmıştı.

Ancak KOSGEB tarafından açıklanan şartlar, esnafın ümidini kırdı. ESOB Başkanı Rasim Fırat, “KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı esnaf ve sanatkârlarımızın yararlanması imkânsız olan bir destek programı halini almıştır” dedi.

İmalat sektöründe faaliyet gösteren birçok esnafın bu krediyi almak gibi bir şansı olmadığını kaydeden Başkan Fırat, “Öyle şartlar sunulmuş ki, bu krediyi almak imkânsız hale getirilmiştir. Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere verileceği söylenen bu krediden tüm esnafımızın yaralandırıldığı gibi bir durum ortaya çıkmış ve karışıklıklar yaşanmıştır” dedi.

İşte O Şartlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Fırat, şunları söyledi. “Hükümetin bu noktadaki katkısını kimse görmezden gelemez ancak gelin görün ki, KOSGEB’in ortaya koyduğu şartlar esnafa nefes aldırmayacak türdendir. İşte o şartlar.

2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı olan ve 2019 yılı ilk 5 aylık geliri ile 2020 yılı ilk 5 aylık geliri mukayese edildiğinde KDV ödemesinde asgari %25 azalış olan yani o ay esnafın bir mal satışı olsa KDV’yi fazla ödese yararlanma imkanı yok.

Vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi yapılmamış vergi veya Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olanlar bu destek programına başvuramaz. Bu durumda olan esnafımız zaten yok denecek kadar az.

Salgının işletmeler üzerindeki olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak üzere uygulamaya alınan ve kamu bankaları tarafından uygulanan ‘İşe Devam Destek Kredisi’nden Kredi Garanti Fonu A.Ş. aracılığıyla yararlanan işletmeler ve KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında girişimci işletmelere yönelik kredi faiz desteğinden daha önce yararlanan veya aktif durumda başvurusu olan işletmeler bu destek programına başvuramaz.

Basit usulde vergiye tabi olan imalatçı esnaflar yararlanamaz.

“Hal böyleyken bir sıkıntı da KOSGEB kayıtlarında yaşanmaktadır. KOSGEB kayıt esnasında sicil gazetesi ve Ulusal tebligat adresine kayıt zorunluluğu getirmiştir. Ulusal Tebligat adresi postanelerden alınmaktadır. Sokağa çıkma yasağı olan bu günlerde postane önünde uzun kuyruklar olmakta yüzde 50 kapasite ile çalışan postane ihtiyaca cevap verememekte salgın için zemin oluşturulmaktadır. Kaldı ki, postane önündeki kuyrukta bir tane güvenlik bulunmamakta insanlar sosyal mesafeye uymadan işlem yapmaktadır.”

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