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Öz: Kadir Gecesi, Ramazan’ı Kur’an ayı yapan özel bir zaman dilimidir

İHA

Öz: Kadir Gecesi, Ramazan’ı Kur’an ayı yapan özel bir zaman dilimidir

Kadir Gecesi nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ramazan ayını “Kur’an Ayı” yapan bu özel zaman diliminin tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilediğini söyledi.
“İnsanlığın hidayetinde bir dönüm noktası”
Kadir kelimesinin sözlükte “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara geldiğini hatırlatan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, “Dini literatürde ise kadir kelimesi, Kur’anı Kerim’in indirildiği geceyi belirtmek için kullanılır. Nitekim Kur’anı Kerim’in 97. suresi de aynı ismi taşımakta olup Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu haber vermektedir. Alemlerin rabbi olan Allah Teala’nın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır.” dedi.
“Kadir gecesi aynı zamanda hikmet gecesidir”
Kadir Suresi’nde, bin aydan daha hayırlı olan bu özel zaman diliminin önemine dikkat çekildiğini belirten Başkan Öz, yayımladığı mesajında şunları söyledi:
“Bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı bu mübarek gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil Aleyhisselam yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne esenlik hâkim olur. Bu nedenle Peygamber Aleyhisselam, ümmetine örnek olarak son on günde dünya işlerinden uzaklaşarak itikafa çekilir ve geceleri daha çok ibadet ederek aynı zamanda hikmet gecesi de olan Kadir Gecesi’ni arardı. Buhari ve Müslim’de yer alan bir hadisi şerifte inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir. Öyle ise Ramazan ayı içerisinde gizlenmiş olan bu özel zaman dilimini secdelerle ve dualarla süslemeli, Ramazan Bayramı’na temizlenmiş ve affedilmiş olarak çıkabilmek için kulluk bilinci içinde ibadet ederek mükâfatımızı yüce Allah’tan beklemeliyiz. Hayır ve bereketin hesapsız yağdırıldığı, duaların çokça kabul edildiği bu gecede içinde bulunduğumuz zorlu süreçten güçlenerek çıkabilmek için de yalvarmalı ve tüm insanlık için şifa ve huzur talebinde bulunmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslâm aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

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