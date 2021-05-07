BB Erzurumspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

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BB Erzurumspor yarın evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kasımpaşa maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5’e 2 pas oyunu yapan futbolcular taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

BB Erzurum ile Kasımpaşa yarın saat 20.30’da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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