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Söylediği Huma Kuşu türküsüyle Türkiye’yi duygulandıran Dadaş Necati hayatını kaybetti

İHA

Söylediği Huma Kuşu türküsüyle Türkiye’yi duygulandıran Dadaş Necati hayatını kaybetti

Erzurum’da 2 yıl önce bir terzide söylediği Huma Kuşu türküsüyle sosyal medyada ilgi gören ve dinleyen herkesi sesiyle duygulandıran Dadaş Necati tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.
Erzurumlu 85 yaşında ki Necati Tutaş, 2 yıl önce bir terzide oturduğu sırada vatandaşların ısrarı üzerine Huma Kuşu adlı uzun havayı söylemesi üzerine dinleyenleri kendine hayran bırakmıştı. Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş o anları sosyal medyada paylaşması üzerine Dadaş Necati’nin videosu kısa sürede ilgi görüp izleyen herkes tarafından çok beğenilmişti. Öyle ki sosyal medya fenomenleri Dadaş Necati ile tanışmak için Erzurum’un yolunu tutmuştu.
Ayrıca Necati Tutaş’ın videoda üzerinde bulunan yöresel Erzurum kıyafetlerini de 40 yıldır üzerinden çıkarmaması ile ayrıca ilgi odağı olmuştu.
Tüm Türkiye’nin hayranlıkla dinlediği Dadaş Necati geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırılmış yapılan tedaviler sonrası evinde istirahata çekilmişti. Evde devam eden tedavisi sonrası Dadaş Necati dün gece yarısı fenalaşarak hayatını kaybetti.

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