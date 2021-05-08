Rektör Çomaklı'dan Kadir Gecesi mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi ramazan ayının son günlerinde saklanmış, Müslümanlar için bir büyük müjdenin ismidir. Bir taraftan Allah’ın af ve mağfiretine kavuşmayı umduğumuz, bunun için canı gönülden ibadet ettiğimiz diğer taraftan ihya etmiş olmak arzusu ile sonuna geldiğimiz Ramazanı Şerif’ten ayrılıyor olmanın verdiği burukluğu bir arada yaşadığımız bu gece ellerimizi açıp af, mağfiret, sağlık, sıhhat, esenlik ve barış dileyeceğiz.

Bütün insanlara hatip, bütün mahlûkatıyla birlikte kâinata halife, bütün peygamberlere reis ve bütün inananlara müjdeleyici olan Hz. Muhammed (SAV) vasıtasıyla Allah’ın son hitabı olan Kur’an’ın indirildiği bu gece, Rabbimizden bütün duaların kabul olmasını, bir daha ki Kadir Gecesine sağlık ve afiyetle kavuşmayı diliyoruz.”

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