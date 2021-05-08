Büyükşehir’in Damızlık Dana Üretim Projesi sektöre yeni bir ufuk kazandıracak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen “Damızlık Dana Üretim Projesi” pilot çalışması, meyvelerini vermeye başladı.

Çiftlik Mahallesi yolu üzerindeki Sığır İşletme Tesisi’nde yürütülen proje kapsamında damızlık simental dana ırkının kaliteli gelişimi amaçlanıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, projenin önemine dikkati çekti. Başkan Sekmen, “Damızlık Dana Üretim Projesi pilot uygulaması ile birlikte hamd olsun güzel bir ivme yakaladık” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik yoğun mesaimiz devam ediyor” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Hayvancılık sektörümüz rahat bir nefes alsın ve üreticilerimiz modern imkânlardan faydalansın diye Ortadoğu’nun en büyük canlı hayvan borsasını kurduk. Esasen gayemiz Erzurum’da hayvancılık faaliyetlerine yoğunlaşmanın yanı sıra, bu kenti aynı zamanda hayvancılığa dayalı sanayi alanında da geliştirmektir. Bu şehri hayvansal ürünlerin işlendiği bir marka haline getirmek ve yine kendi markasını da üretir bir konuma taşımak istiyoruz. Bu kapsamda kaliteli bir hayvan ırkı için Damızlık Dana Üretim Projesi’nin pilot uygulamasını hayata geçirdik. İnşallah şehrimiz ve bölgemiz için çok olumlu sonuçlar ve büyük gelişmeler kat edeceğiz.”

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