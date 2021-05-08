Milletvekili Aydemir’den İsrail’e sert tepki Aydemir: ‘Yüce Rabbimizin rahmetine teslimiz’ Aydemir: ‘Yüce Milletimiz küresel vicdanı uyandıracaktır’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Aydemir’den İsrail’e sert tepki Aydemir: ‘Yüce Rabbimizin rahmetine teslimiz’ Aydemir: ‘Yüce Milletimiz küresel vicdanı uyandıracaktır’

İHA

Milletvekili Aydemir’den İsrail’e sert tepki Aydemir: ‘Yüce Rabbimizin rahmetine teslimiz’ Aydemir: ‘Yüce Milletimiz küresel vicdanı uyandıracaktır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İsrail’in Mescidi Aksa’da Müslümanlara yaptığı zulmü, Saff Suresindeki ilahi hükümle karşılıyor; ‘İsterler ki Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler; ama inkârcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak!’ hakikatine imanla zalimleri telin ediyoruz. ‘ dedi.
Batıl Zail Olacaktır
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘İsra Suresindeki ‘De ki: “Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti! Zaten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur.’ İlahi müjdesini tüm inananlarla paylaşıyor, İslam Coğrafyasındaki gözyaşı ve akan kanların durması, islam’ın emreylediği barış ve huzurun hakim olması müşterek niyazımız; küresel adalet ve vicdanın uyanarak Hakk’a odaklanması ortak duamız; birlik, beraberlik ve kardeşlik yegane safımızdır.’ Paylaşımında bulundu
Yüce Milletimiz Küresel Vicdanın Uyanışına Öncü Olacaktır
Milletvekili Aydemir, ‘Gönül dili bir, kıblesi aynı, kırmızı çizgileri tek, amacı yalnızca Hak ve ona vuslat; 21’inci asra mühür vuran durumu, bilgi çağında tek hakikatin tevhid ve vahdet olduğuna iman etmiş yüce milletimiz, küresel boyutta vicdani uyanışın bayraktarı olmayı sürdürecek; birlik ve dirlik coğrafyası Anadolumuzdan yükselen hakkta müttefik olma çağrısı insanlığın kurtuluş reçetesi olacaktır. ‘ mesajını verdi
Şühedayı Rahmetle Anıyoruz
Milletvekili Aydemir, ‘‘Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi/Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi/Ta ki, yükselen ezanlarla müeyyed namın/ Galib et, çünkü bu son ordusudur İslamın’ diyen Yahya Kemal’in niyazını paylaşıyor, tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet kararlılığıyla zulüm coğrafyalarına adalet taşıyan güvenlik güçleri ve ordumuzun daim muzaffer olması niyazıyla, mukaddesatı için can verme zırrına eren şühedamızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. ‘ dedi
Cihan Yıkılsa Emin Ol Bu Cephe Sarsılmaz
Milletvekili Aydemir, ‘Müslümanlara karşı işlenen katliam ve saldırılara karşı, Milli Şairimiz Akifimizin; ‘Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa/Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa/Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar/Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sarsa/Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;/Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz! ‘ vurgusunu paylaşıyor; Zümer Suresindeki, ‘De ki: “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.” İlahi hükme yüreğimizi adıyoruz. Batıl mutlak zail olacaktır. Milletçe imanımız budur.‘ dedi.
Tebrik
Milletvekili Aydemir, ‘İslam Aleminin Kadir Gecesi coşku, neşve ve heyecanını paylaşıyor, bu mübarek zaman dilimine eriştiğimiz için Rabbimize hamd ve şükrediyor; üzerimize bir afet gibi çöken covit19 musibetinin defi ve sona ermesi niyazıyla tüm kardeşlerimizin Kadir Gecesini tebrik ediyoruz. ‘ niyazında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söylediği Huma Kuşu türküsüyle Türkiye’yi duygulandıran Dadaş Necati hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Söylediği Huma Kuşu türküsüyle Türkiye’yi ...
BB Erzurumspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını ...
Öz: Kadir Gecesi, Ramazan’ı Kur’an ayı yapan özel bir zaman dilimidir
YEREL HABERLER Öz: Kadir Gecesi, Ramazan’ı Kur’an ayı yapan özel bir ...
ESOB Başkanı Fırat: Destek var da ulaşabilen yok
YEREL HABERLER ESOB Başkanı Fırat: Destek var da ulaşabilen yok
İl Başkanı Karataş’tan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER İl Başkanı Karataş’tan Kadir Gecesi mesajı
Erzurum’dan 8 yılda 187.4 milyonluk ihracat
YEREL HABERLER Erzurum’dan 8 yılda 187.4 milyonluk ihracat
Erzurum Refah’tan kan bağışı seferberliği
YEREL HABERLER Erzurum Refah’tan kan bağışı seferberliği
Atatürk Üniversitesi kampüsü turuncu bayrakla ödüllendirildi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi kampüsü turuncu bayrakla ...
Pınar'ın katili, ifadesinde olay öncesi tüfeği bulduğunu öne sürdü
YEREL HABERLER Pınar'ın katili, ifadesinde olay öncesi tüfeği ...
Tamamı engelli olan aileyi sevince boğdular
YEREL HABERLER Tamamı engelli olan aileyi sevince boğdular
Palandöken'de 61 bin metreküp kar saklanacak
YEREL HABERLER Palandöken'de 61 bin metreküp kar saklanacak
Hastalanan buzağısını otomobilin bagajında veterinere götürdü
YEREL HABERLER Hastalanan buzağısını otomobilin bagajında veterinere ...
Eşi çocuklarını kaçıran anne: Evlatlarım bensiz yapamaz
YEREL HABERLER Eşi çocuklarını kaçıran anne: Evlatlarım bensiz ...
Küçük Pınar’ı 1 ay önce sosyal medyada paylaştığı tüfekle öldürmüş
YEREL HABERLER Küçük Pınar’ı 1 ay önce sosyal medyada paylaştığı ...
Pasinler'de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Pasinler'de trafik kazası: 1 yaralı
Polisler çocuklar için köy köy dolaşıp, çalmadık kapı bırakmadılar
YEREL HABERLER Polisler çocuklar için köy köy dolaşıp, çalmadık kapı ...
ETÜ, Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında 5 bayrak aldı
YEREL HABERLER ETÜ, Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında 5 bayrak ...
Rastgele açtığı ateş küçük kızın sonu oldu
YEREL HABERLER Rastgele açtığı ateş küçük kızın sonu oldu
Polis, KGYS ile göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis, KGYS ile göz açtırmıyor
13 yaşındaki Pınar maganda kurbanı
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Pınar maganda kurbanı