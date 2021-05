Başkan Sekmen’den Kadir Gecesi mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kadir Gecesi; esenlik ve güzelliğin her tarafa yayıldığı sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mukaddes bir gecedir” dedi.

Başkan Mehmet Sekmen, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, şu görüşlere yer verdi: “Yüce Allah, Kadir Suresi’nde şöyle buyurmaktadır. ‘Doğrusu biz Kur’anı Kadir Gecesi’nde indirmişizdir. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bilirsin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.’ Kadir Gecesi, Kur’anı Kerim’i anlamak ve daha iyi yaşamak için bir fırsattır. Sevgili Peygamberimiz, kalpleri onunla fethetti, gönülleri onunla nurlandırdı, insanlığı onunla hidayete ulaştırdı. İnsanlara imanı, ilmi, adalet ve ahlakı onunla öğretti. Beşeri münasebetlerde sevgiyi, saygıyı, kardeşliği ve dayanışmayı sağladı. Bu bakımdan Kadir Gecesi, şerefli ve nurlu bir gecedir. Yüce Allah’ın rahmetinin bol olduğu, meleklerin insanların ibadetlerine şahitlik edeceği bu geceyi çok iyi değerlendirelim. Cenabı Hakk’ın rahmetinin her zamandan daha fazla yağdığı bu kutlu gecenin bir anını bile, boş geçirmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu müstesna gecede dua ve yalvarışların bir rahmet yağışı olarak bütün dünyaya sağlık ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun.”

