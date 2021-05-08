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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uçar bir kez daha gönüllere girdi

İHA

Başkan Uçar bir kez daha gönüllere girdi

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, bir kez daha ezberleri bozdu. Tüm belediye çalışanlarını evinde ziyaret eden Uçar, personelinin hal ve hatırını sorup, iftarlık vermeyi de ihmal etmedi.
Göreve geldiği günden bu yana özellikle gönül belediyeciliği noktasında yaptığı çalışmalarla vatandaşın gönlünde taht kuran Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, pandemi dönemi ve ramazan ayında gerek esnafa gerekse vatandaşa yaptığı desteklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu zor dönemde çalmadık kapı bırakmayan Başkan Uçar’ın son durağı belediye çalışanlarının evleri oldu. Tüm personelin evlerini tek tek ziyaret ederek hal hatır soran Başkan Uçar, tüm çalışanların gönlünü almayı da ihmal etmedi.
Bu şehrin her sokağında hizmet aşkımızın izleri var
Kentsel dönüşümden, alt ve üst yapı çalışmalarına kadar tüm Yakutiye Belediyesi çalışanlarının büyük bir özveriyle hizmet ettiğinin de altını çizen Başkan Uçar, ‘’ Yaptığımız her hizmet vatandaştan tam not alıyor. Bunda tüm belediye çalışanlarımızın emeği çok büyük. Bizde bu zorlu dönemlerde personelimizi yalnız bırakamazdık. Evlerine giderek sohbet edip hal hatır sorduk. Tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

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