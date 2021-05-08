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Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: BB Erzurumspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper ligin 40. haftasında BB Erzurumspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede konuk ekip sahadan 10 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Oltan’ın pasıyla topla buluşan Cenk Ahmet’in sert şutu üstten dışarı çıktı.
63. dakikada sol taraftan Emrah’ın ortasında arka direkte topla buluşan Obertan’ın vuruşu üstten dışarı çıktı.
64. dakikada sağ tarafta topla buluşan Varga ceza sahasına girmeden yaptığı plase vuruş az farkla yandan dışarı çıktı.
68. dakikada Bistrovic çalımlarla ceza sahasına girer girmez ortaladı müsait pozisyondaki Varga düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 01
80. dakikada Oltan ile hava topuna yükselen Luckassen yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
88. dakikada BB Hasan, Thelin’le girdiği mücadelede yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
90+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Buğra’nın sert şutunu kaleci Ertuğrul güçlükle çeldi. Teikeu önünde kalan topa sert vuruşu üstten dışarı çıktı.

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat xx (Teikeu dk. 82 ?), Gökhan xx, Hasan xx, Schwechlen xx, Boumal xx, Omolo xx (Özgür dk. 61 xx) Cenk Ahmet xx (Rashani dk. 74 xx), Obertan xx (Buğra dk. 74 xx), Emrah xx, Oltan xx
Yedekler: Göktuğ, Butko, Bergdich, Osman, Recep, Güney
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Luckassen x, Tarkan xx, Haddadi xxx, Drinkwater xx (Bistrovic xx dk. 52), Sadiku xx, Koomson xx (Yusuf dk. 70 xx), Hajradinovic xx, Varga xxx (Brecka dk. 81 ?), Thelin xx
Yedekler: Ramazan, Anıl, Eren, Feyzi, Doğucan, Yasin, Hasan Emre
Teknik Direktör: Şenol Can
Gol: Varga (dk. 68) ( Kasımpaşa)
Kırmızı kartlar: Luckassen (dk. 80) (Kasımpaşa), Hasan (dk. 88) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Tarkan, Luckassen, Varga (Kasımpaşa)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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