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Sadi Çeri: “Zor bir deplasmanda kritik üç puanı aldığımız için çok mutluyuz”

İHA

Sadi Çeri: “Zor bir deplasmanda kritik üç puanı aldığımız için çok mutluyuz”

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri 10 galibiyetle sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, “Zor bir deplasmanda kritik üç puanı aldığımız için çok mutluyuz” dedi.
Süper Lig’in 40. haftasında Kazım Karabekir Stadyumunda oynanan BB Erzurumspor Kasımpaşa mücadelesi 10 Kasımpaşa’nın galibiyetiyle sona erdi. Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.
Çeri, “Öncelikle Erzurumspor’a geçmiş olsun diyorum. Erzurum deplasmanı zor bir deplasman rakımdan dolayı. Biz kolay geçeceğini düşünmüyorduk. Erzurumspor varını yoğunu, bütün mücadelesini bu maçta vereceği için maça baskılı başlayacağını biliyorduk. Baskıyı kırmak adına planlar yapmıştık. Ama ilk yarı maalesef başarılı olamadık. Beklediğimizden de üstün bir mücadele ve dirençle oynadı Erzurumspor takımı. Onları da bu mücadeleden ve göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik etmek lazım. Gerçekten iyi mücadele ettiler sahada ama ikinci yarı biz oyunu dengeledik. Topu tuttuk ve golü bulduktan sonra da oyun tamamıyla kontratağa döndü. Rakip üstümüze bütün baskısını yaptı, bizde arkada boşluklar bulduk. Ne yazık ki ikinci golü bulamayınca tekrardan baskı yedik. Burası zor bir deplasmandı, bizim için kritik üç puanı aldık. Bunun için çok mutluyuz. Ligde bir üst sıraya tırmandık. Kümede kalma adına rakiplerinde puan kaybetmesiyle çok iyi bir avantaj sağladığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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