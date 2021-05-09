Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi de sona erdi

ERZURUM, (DHA) BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra teknik direktör Yılmaz Vural´la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Vural, mavi-beyazlıların bu sezon çalıştığı 5'inci teknik adamdı.
Süper Lig´in 40´ıncı haftasında evinde Kasımpaşa´ya 1-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor´da Yılmaz Vural dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.
Yılmaz Vural´ın teknik direktörlüğünde 10 lig maçına çıkan Erzurumspor, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı.
TAKIM UĞUR BAYARSLAN´A EMANET
Yılmaz Vural, 2020-2021 sezonunda Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal ve İsmail Kartal´ın ardından Erzurumspor´un 5´inci teknik direktörü olarak görev yaptı. Mavi-beyazlılarda ligin 41´inci haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında yardımcı antrenör Uğur Bayarslan´ın görev yapması bekleniyor.
Bu arada Yılmaz Vural tarafından kadro dışı bırakılan futbolcular Ricardo Gomes ve Novikovas´la ilgili yönetimin yeni bir karar alabileceği öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-05-09 10:43:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.