Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi de sona erdi



ERZURUM, (DHA) BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra teknik direktör Yılmaz Vural´la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Vural, mavi-beyazlıların bu sezon çalıştığı 5'inci teknik adamdı.

Süper Lig´in 40´ıncı haftasında evinde Kasımpaşa´ya 1-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor´da Yılmaz Vural dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Yılmaz Vural´ın teknik direktörlüğünde 10 lig maçına çıkan Erzurumspor, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı.

TAKIM UĞUR BAYARSLAN´A EMANET

Yılmaz Vural, 2020-2021 sezonunda Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal ve İsmail Kartal´ın ardından Erzurumspor´un 5´inci teknik direktörü olarak görev yaptı. Mavi-beyazlılarda ligin 41´inci haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında yardımcı antrenör Uğur Bayarslan´ın görev yapması bekleniyor.

Bu arada Yılmaz Vural tarafından kadro dışı bırakılan futbolcular Ricardo Gomes ve Novikovas´la ilgili yönetimin yeni bir karar alabileceği öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-05-09 10:43:15



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