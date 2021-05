Vali Memiş'ten Anneler Günü mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş Anneler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her yıl, Mayıs ayının ikinci Pazar günü “Anneler Günü” olarak kutlanmaktadır. Dünyanın tüm çağdaş ülkelerinde kutlanmakta olan Anneler Günü, bu yıl 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacaktır. Aile hayatının birleştiricisi annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin yaşatılmasında, kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde çok önemli bir paya sahiptir. Nitekim annelerimiz, yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen, karşılıksız sevgi, hoşgörü ve mutluluğumuzun kaynağı, bizleri dünyaya getiren ve iyi bir şekilde yetişmemizi sağlayan en değerli varlığımızdır. Toplumumuzun en temel yapı taşını aileler, ailelerin temellerini de anneler oluşturmaktadır. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Annelerimiz, insanın karakterini belirleyen, toplumu şekillendiren toplumun kilit taşıdır. Bizlere sevgiyi, saygıyı, adaleti, merhameti, özveriyi annelerimiz aşılamaktadır. Karşılıksız emek ve şefkatin kaynağı olan annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok payı olan aile ve toplum dinamikleridir. Annelerimiz, yüreğinde her zaman sonsuz sevgi, sabır ve fedakârlık taşıyan, hayatımızdaki en güvenli sığınağımız olmuştur. Annelik yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şekilde ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Varlığıyla hayata anlam katan, şefkat dolu yürekleriyle çocuklarına yol gösteren annelerimizin hakkı hiçbir şeklide ödenemez. Bilmeliyiz ki; Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle; “Cennet annelerin ayakları altındadır.” buyurarak, cennete giden yolun merhamet ve muhabbet kaynağı annelerimizin rızasından geçtiğini bildirmektedir. Üzerimizdeki haklarını asla ödeyemeyeceğimiz annelerimiz için bugün; onlara vazgeçilmez varlığımız olduklarını göstermek için bir fırsat günüdür. Bu önemli ve anlamlı günde, başta, vatanı için canını feda eden kahraman evlatlarımızın bizlere emaneti olan şehit anneleri olmak üzere, gazi anneleri ve anne olma mutluluğunu ve onurunu yaşayan tüm annelerin, “Anneler Günü’nü” kutluyor, milletçe sağlık, mutluluk ve huzur içinde nice anneler gününe birlik ve beraberlik içinde ulaşmamızı temenni ediyorum."

