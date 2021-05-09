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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Çakmak: "Ailenin en önemli üyesi annedir"

İHA

Rektör Çakmak: "Ailenin en önemli üyesi annedir"

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Anneler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Rektör Bülent Çakmak mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Toplumun en küçük yapılarından ailenin en önemli üyesi muhakkak ki yaptığı fedâkarlıklarla annelerdir. İnancımız, aile yaşantısının birleştirici ve bütünleştirici unsuru olan “annelik” kavramını şefkat, merhamet ve fedâkârlık kavramlarının birer yansıması olarak görmektedir. Tek amacı çocuklarını ahlâkî değerlere uygun bir şekilde yetiştirmek, topluma ve millete faydalı bireyler kazandırmak olan annelerimizin üzerimizde ödenemeyecek hakları vardır. Annelerimiz birer sabır ve özveri timsali olarak geleceğin inşâsında mühim görevler üstlenmektedir. Anne sevgisi bir çocuğun yaşayabileceği en önemli duyguların başındadır. Bu nedenle anne sevgisinden yoksun yetişen çocukların topluma uyum sağlamada zorluk yaşadıkları malumdur. Hz. Peygamber’in bir hadîsi şerîfte “Cennet annelerin ayaklarının altındadır.” buyurması, dinimizin de annelerimize ne kadar değer verdiğini açık bir şekilde göstermektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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