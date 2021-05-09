19 yıldır zihinsel engelli üvey oğluna bakıyor



ERZURUM, (DHA)ERZURUM´un Palandöken ilçesinde 19 yıldan beri zihinsel engelli üvey oğluna bakan Ayşe Akgül´ü ziyaret eden belediye ekipleri, Anneler Günü'nü kutladı, hediye verdi.

Palandöken merkez Abdurrahmangazi Mahallesi'nde yaşayan Sait Akgül´ün eşi, 19 yıl önce doğum yaparken hayatını kaybetti. Zihinsel engelli olarak dünyaya geldiği gün annesiz kalan çocuğa 'Muhammed Berat' ismi verildi. Sait Akgül, eşinin vefatından sonra hayatını Ayşe Akgül´le birleştirdi. Muhammet Berat´a sahip çıkan Ayşe Akgül, 19 yıldır bakımıyla ilgileniyor.

Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri, 19 yıldır üvey oğluna bakan Ayşegül Akgül´ü ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı ve hediye verdi. Ziyaret için teşekkür eden Akgül, Muhammet Berat´ı hiçbir zaman üvey evladı gibi görmediğini söyledi. Akgül, "O bizim canımız. Onu dünyalara değişmem. Bu can bu bedende olduğu müddetçe onun emrinde olacak. Belediye Başkanımız Muhammet Sunar´a bu nazik düşünceleri için teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKANA HEDİYE GÖNDERDİ

PALTİM ekipleri Anneler Günü kutlaması etkinliği kapsamında Kayakyolu semtinde yatağa mahkum yalnız yaşayan Vecihe Tolar´ı (76) da ziyaret etti. Palandöken Belediyesi´nin ihtiyaçlarını karşıladığı Vecihe Tolar, sürpriz kutlama için mutlu olduğunu belirterek, elleriyle ördüğü lifi başkan Muhammet Sunar´a hediye gönderdi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2021-05-09 17:38:40



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