Tam 3 bin 500 tepsi sipariş var, yetiştiremiyorlar Tatlıcıların bayram mesaisi çift vardiyaya çıktı Ucuz baklava alanlar dikkat Bu bayramın gözdesi yine mor baklava

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tam 3 bin 500 tepsi sipariş var, yetiştiremiyorlar Tatlıcıların bayram mesaisi çift vardiyaya çıktı Ucuz baklava alanlar dikkat Bu bayramın gözdesi yine mor baklava

İHA

Tam 3 bin 500 tepsi sipariş var, yetiştiremiyorlar Tatlıcıların bayram mesaisi çift vardiyaya çıktı Ucuz baklava alanlar dikkat Bu bayramın gözdesi yine mor baklava

Ramazan Bayramında en fazla tüketilen ürün olan baklava mesaisi tatlıcılarda başladı. Tatlıcılar Ramazan Bayramına 3 gün kala siparişleri yetiştirmekte güçlük çekerken personeller ise çift vardiya usulüne göre çalışıyor. Bayrama sayılı günler kala yoğunluk yaşayan tatlıcılar şimdiden 3 bin 500 tepsi baklavayı hazırlamak için yoğun çaba sarf ederken en fazla sipariş edilen çeşitlerin başında ise diyabet hastaları için özel üretilen ve sıfır şekerle yapılan mor baklava yer alıyor.
Türk mutfağı denilince tüm dünyada akla ilk gelen ürün olan baklava, Ramazan Bayramlarında sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bu bayram öncesinde tatlıcılar müşterilerine en taze baklavaları sunabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Korona virüs önlemleri kapsamında telefonla bayram siparişi alan tatlıcılar yoğun talep görüyorlar. Bayrama sayılı günler kala telefonlar sipariş için susmazken tepsi baklava siparişleri ise 3 bin 500’ü bulmuş durumda.
Çift vardiya usulüne göre çalışan tatlıcılarda fırınlar ve ocaklar bir an için bile durmuyor. Alınan siparişler hazırlandıktan sonra 1 hafta soğuk hava depolarında bekletiliyor. Ardından bayrama 2 gün kala pişirilen baklavalar müşterilere en taze haliyle ulaşıyor. İncecik açılan hamurlar gelin bohçası gibi tepsilere dizilerek birinci kalite kaymak ve üzerine iri taneli fıstık dökülerek dantel gibi işleniyor. Usta ellerde hijyenik ortamda hazırlanan baklavalar, pişirilerek sıcak şerbet ile buluşuyor.

“Siparişlerimiz 3 bin 500 tepsiyi bulmuş durumda”
Baklava ustası Selami Atiş, siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini ifade ederek “ Ramazan Bayramı yaklaşıyor, pandemi olmasına rağmen müşterilerimiz baklavadan vazgeçmiyor. Çok yoğun bir talep var siparişlerimiz 3 bin 500’ü bulmuş durumda. Günde 300 tepsi baklava üretimi yapıyoruz. Gece gündüz vardiyalarla siparişlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

“ En fazla sipariş mor baklavaya”
Atiş, sipariş edilen baklava çeşitlerinin başında diyabet hastaları için üretilen mor baklava geldiğini kaydederek “ En çok tercih edilen baklavalarımızın başında mor baklava geliyor. Geçen yılda acayip şekilde ilgi vardı. Diyabet hastalarımız çok fazla ilgi gösterdi. Bu yılda aynı ilgi var. Gün geçtikçe mor baklava siparişlerimiz katlanarak gidiyor” şeklinde konuştu.

“Gece gündüz demeden 45 kişi çalışıyoruz”
Bayram için 45 kişi durmadan çalıştıklarını vurgulayan Atiş,“ İşini temiz yapan insanlar kuşku duymazlar. Bizler işlerimizi çok temiz ve düzgün şekilde malzemeden kısmadan yapmaya çalışıyoruz. Çok şükür kapanma süresince işlerimizde düşüş yaşanmadı. Biz burada bayram siparişlerini yetiştirmek için gece gündüz demeden 45 kişi çalışıyoruz. Pandemide işçi çıkarmadık ve şükür işlerimiz daha arttı. Paket servisleri çok fazla ilgi görüyor. Ekibimiz kalabalık. Bayrama 15 gün kala çok yoğunuz. Ürünleri soğuk hava depolarında muhafaza edip 2 gün kala müşterilerimize gönderiyoruz” diye konuştu.

“Ucuz baklava bir gıda terörüdür, insanları zehirlemektir”
Ucuz baklava satanların insanları zehirlediğini ifade eden Atiş“ Fıstıklı baklavanın 85 ila 150 lira arası satışı bulunuyor. Ucuz baklava satanlar bunu 25 liraya satıyor. Kaliteli fıstığın kilosu 180 ila 200 lirası değişiyor. Bir tepsiye yarım kilo fıstık konulduğunu düşünürsek baklavanın kilosunu bu kişiler nasıl 2530 liraya satıyor. Bu işin içinde bir hainlik var ucuz baklava bir gıda terörüdür. Tereyağının kilosu 5560 lirayken bir tepsiye 600 gram tereyağı gidiyor. Bu maliyetlerde baklavaları bu fiyatlara nasıl satıyorlar. İnsanlarımızı zehirliyorlar” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otoyolda mantar satan çocukların yağmur altında ekmek parası mücadelesi
YEREL HABERLER Otoyolda mantar satan çocukların yağmur altında ekmek ...
Uçar şehit annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Uçar şehit annelerini unutmadı
Sağlık çalışanları yılın annesi seçildi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları yılın annesi seçildi
19 yıldır zihinsel engelli üvey oğluna bakıyor
YEREL HABERLER 19 yıldır zihinsel engelli üvey oğluna bakıyor
Palandöken Belediyesi’nden Anneler Günü etkinliği 19 yıldır üvey evladına annelik yapıyor
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi’nden Anneler Günü etkinliği 19 ...
Rektör Çakmak: "Ailenin en önemli üyesi annedir"
YEREL HABERLER Rektör Çakmak: "Ailenin en önemli üyesi annedir"
Rektör Çakmak'tan Kudüs mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çakmak'tan Kudüs mesajı
Başkan Yaşar’an Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’an Anneler Günü mesajı
Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Anneler Günü mesajı
MOBİSAD il temsilcisinden mülk sahiplerine önemli destek çağrısı
YEREL HABERLER MOBİSAD il temsilcisinden mülk sahiplerine önemli ...
Palandöken Belediyesi’nden çevrimiçi tasavvuf müziği konseri Palandöken Belediyesi’nden Kadir Gecesi Özel Programı
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi’nden çevrimiçi tasavvuf müziği ...
Vali Memiş'ten Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş'ten Anneler Günü mesajı
Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi de sona erdi
YEREL HABERLER Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi de sona erdi
Ayaz Toprak'tan Anneler Günü'ne özel klip
YEREL HABERLER Ayaz Toprak'tan Anneler Günü'ne özel klip
Jandarmadan Güllü anneye anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Jandarmadan Güllü anneye anlamlı ziyaret
Köylüler dünyanın en büyük şelalesine talipler Köylerinde bulunan 250 metre uzunluğundaki kayanın üzerine yapay şelale isteyen Eskipolat Mahallesi sakinleri, proje çizip en ince ayrıntısına kadar düşündüler
YEREL HABERLER Köylüler dünyanın en büyük şelalesine ...
Erzurum akraba evliliğinde 11’inci sırada
YEREL HABERLER Erzurum akraba evliliğinde 11’inci sırada
Erzurum’dan 8 yılda 485.6 milyonluk dış ticaret
YEREL HABERLER Erzurum’dan 8 yılda 485.6 milyonluk dış ticaret
MHP İl Başkanı Naim Karataş “Anne demek sonsuz sevgi demektir"
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Naim Karataş “Anne demek sonsuz sevgi ...
Öz: Bir toplumu millet yapan, annedir
YEREL HABERLER Öz: Bir toplumu millet yapan, annedir
Erzurum tarımında kuraklık endişesi
YEREL HABERLER Erzurum tarımında kuraklık endişesi
BB Erzurumspor’da Yılmaz Vural dönemi sona erdi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Yılmaz Vural dönemi sona erdi
BB. Erzurumspor - Kasımpaşa: 0-1
YEREL HABERLER BB. Erzurumspor - Kasımpaşa: 0-1
BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Kasımpaşa maçının ardından