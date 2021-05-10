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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Okay Memiş’ten Engelliler Haftası mesajı

İHA

Vali Okay Memiş’ten Engelliler Haftası mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, “1016 Mayıs Engelliler Haftası” ve “Engelliler Günü” dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Her yıl 1016 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletler üyesi olan tüm ülkelerde kutlanan “Engelliler Haftası” ve 10 Mayıs tarihinin de “Engeliler Günü” olarak kabul edildiğini dile getiren Vali Memiş, “Toplumun önemli bir parçasını oluşturan engellilerin sorunlarının gündeme getirildiği, hayata onların penceresinden bakılarak farkındalık oluşturulmaya çalışılan önemli bir haftadır. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Engelli olmak asla bir kusur olarak görülmemeli ve engelli bireylerimiz hiçbir zaman yaşama azmini yitirmemelidir” dedi.
Engellilere sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almanın hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu anlatan Vali Okay Memiş daha sonra şunları kaydetti;
“Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve herkesin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan, kültür ve sanata, spor ve kent standartlarının iyileştirilmesine, ulaşımdan psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümlerinde her zaman yanlarında olmalıyız.
Sosyal devlet anlayışı ile engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek, onların da toplumun birer parçası olduğunu, toplum hayatından eşit ve üretken birer birey olmaları için herkesin görevi olduğunu unutmamalı, her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlayarak, engelli vatandaşlarımıza karşı her zaman duyarlı olmalıyız. Engelli vatandaşlarımıza sadece bir hafta değil, tüm yaşamları boyunca sahip çıkmalıyız. Kendimizi onların yerine koyarak düşünmeli ve engelli insanlarımızın daha rahat yaşayabileceği bir dünya kurmak için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız.
Devletimiz son yıllarda kanun ve yönetmeliklerle engellilerin bakımı, sağlığı, eğitimi, istihdamı ve toplumsal hayata katılımını kolaylaştıracak önemli mevzuat düzenlemeleri yapmıştır. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ve tüm vatandaşlarımız devletimizin yürüttüğü çalışmalara, insanımıza ve toplumumuza gösterdiğimiz saygının bir ifadesi olarak gereken desteği vermelidir.
Özellikle şu hususu da vurgulamak isterim. Bu kardeşlerimiz, durum ve konumlarına göre, hiçbir engel tanımaksızın pek çok sanat dalında özveri ve gayretle çalışarak eserler vermektedirler. Ayrıca, yine birçok sportif faaliyetlerde bulunarak, bu alanlarda üstün başarılara imza attıklarını onur ve gururla görmekteyiz.
1016 Mayıs tarihleri arasındaki “Engelliler Haftası” nedeniyle, ülkemiz genelinde olduğu gibi, Erzurum ve ilçelerinde de, engelli vatandaşlarımızın sorunlarıyla, bu sorunların çözümüne yönelik, çeşitli faaliyetlere yer verilmekteydi. Bilindiği üzere, COVID19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler gereğince, bu haftaya özel herhangi bir sosyal etkinlik yapılamayacaktır. Ancak, sosyal medya ve kitle iletişim araçları kanallarıyla kutlanacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın “1016 Mayıs Engelliler Haftası” ve “10 Mayıs Engelliler Günü’nü” kutluyor, onların değerli ailelerine en kalbi duygularımla sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yaşam diliyorum.”

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