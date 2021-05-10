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MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıyı kınadı “Vicdansızlar, İşgalciler, Hukuksuzlar”

İHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıyı kınadı “Vicdansızlar, İşgalciler, Hukuksuzlar”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Mescidi Aksa’ya yönelik saldırıyı sert bir dille kınadı. Kamil Aydın, “Bunlarda Allah korkusu da yok, vicdan da yok, hak ve hukuk anlayışı da yok. Yazıklar olsun” ifadesini kullandı.
İsrail’in çoluk çocuk demeden o coğrafyada Müslümanlara her türlü işkenceyi ve hak ihlalini reva gördüğünü söyleyen Aydın, daha geçenlerde yaşlı bir bayanın sokak ortasında katledildiğini hatırlatarak, “Orası Kudüs, bütün semavi dinler için kutsal bir kent. Vicdanları olsa bunu yapmazlar. Orada Yahudilerin, Hıristiyanların mekânları da var. Oralara bir şey olmuyor. Ama asli unsur olan Müslümanlarla ilgili bir hazımsızlık var. Bunu kınıyoruz, lanetliyoruz. İnsanlık dışı bir tutumdur bu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi dahi ibadet hakkını önceliyor. Ama İsrail o insanların yaşama hakları ve ibadet haklarına tecavüz ediyor. Fatih Sultan Mehmed Han gibi, Selahaddini Eyyubi de ibadet özgürlüğü örneğini Kudüs’ü fethederken Yahudi ve Hıristiyanlara göstermiştir. Fakat bunlar bu anlayıştan çok uzaktalar” diye konuştu.
İnsanlıktan nasip almamışlar
“İstanbul’da o kadar ibadethane var, bir tanesine halel geldiği zaman hepimiz rahatsız oluyoruz” diyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, “Müslümanların mübarek ay, gün ve geceleri vardır. Bunu öylesine haince yapıyorlar ki, Kadir gecesi olduğu için özellikle yaptılar. İnsanlıktan nasip almış olsalar, onların insani bir tavır sergilemeleri gerekir. Müsltümanlar bir vücudun uzvu gibidir. Şu anda yediğimizi içtiğimizi unuttuk, bir anda böyle bir zulmü duyunca hepimiz üzüldük. Sessiz kalmayacağız, protesto edeceğiz. Uluslararası büyük yapıların bu işe bigane kalmaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Acı hissetmiyorlarsa yazıklar olsun
Türkiye söz konusu olduğunda uluslararası yapılanmaların hemen raporlar hazırlayıp ahkam kesmeye başladıklarına dikkati çeken Aydın, “BM Güvenlik Konseyi’nin 5 büyüğü, bakalım onlar ne yapacaklar? Şu anda sessizler. Batılı kurum ve kuruluşların insan hakları adına bir şeyler yapması gerekir. Maalesef İslam dünyasını bir arada tutan kuruluşlar ve STK’ların da bir an önce toparlanıp kendilerine gelmeleri lazım! Bu acıyı onlar hissetmiyorlarsa eğer, onlara da yazıklar olsun!” şeklinde konuştu.
Aydın, “Kudüs bizim vazgeçilmezimiz, ilk mabedimiz, her birimiz birer Müslüman ve Türk milletinin aziz evladıyız. Hepimiz birer Hasan Onbaşı olur, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da öyle hareket etmeye devam ederiz. Bu menfur saldırıyı ve işgali şiddetle kınıyorum” dedi.

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