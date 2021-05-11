İsrail'e bir tepkide emeklilerden

Mescidi Aksa'ya yapılan saldırılara tepkiler çığ gibi büyürken, emeklilerde saldırıyı çok sert bir dille kınadı.

İsrail'in son günlerdeki saldırıları ve hukuk tanımazlığının, yalnızca Müslümanların yeryüzündeki en kutsal mekanlarından Mescidi Aksa ile sınırlı kalmayıp pek çok olayda daha kendini gösterdiğini belirten Türkiye Emekliler Derneği Erzurum şube Başkanı Ahmet Degen, şunları kaydetti: "Uzun zamandır var olan bu hak ihlallerinin ve saldırıların, özellikle ramazanda Mescidi Aksa merkezli olmakla beraber İsrail tarafından daha da artırılması, Filistinliler ve Müslüman alemi için bardağı taşıran son damla olmuştur. İsrail'in işgali sonucunda ortaya çıkan Filistin'in parçalanmışlığı ve devletleşme yolundaki engeller, İsrail tarafından uluslararası siyasal zeminde meşru bir argümanmış gibi kullanılırken, son yaşanan süreçte İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği politikalar, kendisinde Orta Doğu'nun tek hukuk devleti vasfı gören İsrail’in, Filistin’in özgürleşme ve demokratikleşme süreçlerini nasıl engellediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Müslümanlar olarak, İsrail’in politikalarını hiçbir zaman benimsemeyeceğimizi ifade ediyor, özgür bir Filistin ve Mescidi Aksa için gerekirse canlarımızı ortaya koyacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.

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