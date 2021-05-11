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Milletvekili Aydemir: ‘Allah var, ne gam var’ Aydemir: ‘Nefsini Hakka adayanlara selam olsun’ Aydemir’den Zarifoğlunun dizeleriyle tebrik Aydemir: ‘Mescidi Aksa namusumuzdur’ Aydemir: ‘Allah milletimiz ve devletimize zeval vermesin’

İHA

Milletvekili Aydemir: ‘Allah var, ne gam var’ Aydemir: ‘Nefsini Hakka adayanlara selam olsun’ Aydemir’den Zarifoğlunun dizeleriyle tebrik Aydemir: ‘Mescidi Aksa namusumuzdur’ Aydemir: ‘Allah milletimiz ve devletimize zeval vermesin’

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ‘Efemizin ifadesiyle; Hüzn ü keder def' ola/Dilde hicâb ref' ola/Cümle günâh af ola/ Bayrâm o bayrâm ola’ yakarışıyla İslam Alemi’nin bayramını tebrik ediyor, ‘Mevlâ'yı cândan seven/Rızâyı Hakk’a eren/Lutfi Hudâ'ya güven/ Bayrâm o bayrâm ola’ duasında yüreklerimizi buluşturuyoruz. ‘ dedi.
Hüzün ve Sevinç İçiçe
‘Bir musibetin ülke ülke il il cihanı sardığı, tüm dengeleri sarstığı, acılarını yürekten hissettiğimiz kardeşlerimizin hakka yürüdüğü, korku, endişe ve acının içiçe geçtiği bir dönemde Bayramla buluşuyoruz. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Kudüs’te kardeşlerimiz zulüm karşısında Mescidi Aksa’nın namusu uğruna can adıyor.. İslam Coğrafyasında gözyaşları hakim.. Birlik ve kardeşliğimizi çözmek isteyen hainler içte ve dışta iş başında.. Ancak.. Hükmü ilahidir ki: ‘De ki: “Allah bana yeter! Hakkıyla tevekkül edenler yalnız O’na güvenip dayanırlar.” Biz bu hakikate teslimiz..’ kaydını düştü.
İlahi Müjde
Milletvekili Aydemir, ‘‘Hakkın adını takdis ve tenzih ederek anan, ‘O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların ışıklarının önlerini ve çevrelerini aydınlattığını görürsün. “Bugün size müjde var; altından ırmaklar akan cennetlerde ebedî kalacaksınız” (denir). İşte en büyük murada ermek budur. ‘ müjdesine nail olan inananlar, bizi çepeçevre saran ve sarsan salgın belası, Mesciidi Aksa’daki zulümden, bölücü hainlerin terör belasından, Suriye, Irak, Myanmar başta olarak İslam coğrafyasındaki acı ve hüzünden; ‘Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur; onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki, iman etmişler ve takvâya ermişlerdir, işte onlara hem bu dünya hayatında hem de âhirette müjdeler olsun! Allah’ın sözlerinde değişme olmaz; (öyleyse) en büyük kazanç budur. ‘ ilahi hükmüyle ve inşallah kurtulacaklardır. ‘ paylaşımında bulundu.
‘Allah var, ne gam var’
Hicr Suresindeki; “Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma!” dediler. Haktan sapmış olanlardan başka kim rabbimin rahmetinden ümit keser!” dedi.’ İlahi hükmü paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Hakka nefsini adamış inananlar tedbir ve tevekkül ile içinde bulunduğumuz müşkil ve çetin dönemi de atlatacak, İnşallah ‘Allah var, ne gam var’ diyen kardeşlerimizin niyaz ve duaları ve Hakkın inayetiyle bu zor günler de aşılacaktır.’ dedi.
Akifçe Bayramlaşma
Milletvekili Aydemir, ‘Milli Şairimizin tarifiyle, ‘Âfâk bütün hande, cihan başka cihandır;
Bayram ne kadar hoş, ne şetâretli zamandır’ bayram. Akifimizin kaydıyla, ‘Yâ Rab, şu muazzam Ramazan hürmetine/Kaldır aradan vahdete hâil ne ise/Yâ Râb, şu asırlarca süren tefrikadan/Artık ezilip düşmesin ümmet ye’se/Mâdâm ki verdin bize bir rûhi nevin/ Yâ Râb, daha bir nefhai te’yîd insin’ niyazıdır bayram.’ vurgusunda bulundu.
Allah’a Dayan, Sa’ye Sarıl, Hikmete Râm Ol Gerçeği
Milletvekili Aydemir, ‘Covid19 salgını sebebiyle sözün manasını yitirdiği, Akif’in deyimiyle, ‘ma’nâ için söz bulmanın imkansız olduğu bu dönemde tedbirlere riayet ve yine Akifimizin, ‘ Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol/Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol/Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol/ Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol’ mesajı ufkumuz olacaktır. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla halkının sağlığı için müteyakkız durumda olan devletimize minnettar, hayatlarını halkın sağlığı için hiçe sayarak şifa taşıyan sağlık ordumuza müteşekkiriz. Duamız tektir: ‘Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin’ dedi.
Merhum Zarifoğlu’nun Dizeleriyle Bayram
Cahit Zarifoğlu’nun, “Büyüklerin ellerinden/Küçüklerin gözlerinden/Suriye’nin toprağından/Bosna’nın bayrağından/Ebu Zer in yalnızlığından/Bilali Habeşi’nin ilk ezanından/Tarık bin Ziyad’ın kılıcından/ Filistinli Cafer’in haykırışından/Gazze’nin gözyaşından öpüyoruz. İyi bayramlar meleklerin şehri Gazze.
İyi bayramlar utancımız, açlığımız Afrika/İyi bayramlar Ömer Muhtar’ın soylu çocukları/ İyi bayramlar acının, ölümün başkenti Hama/İyi bayramlar Recep onbaşı, Salih uzman, er Mehmet./ İyi bayramlar kırılganlıklar, üzüntüler İyi bayramlar ey Hüzün” dizelerini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘O mü’minlere ind’allah ecri azîm var ki: Birtakım kimseler kendilerine Düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar; onlardan korkmalısınız dedikleri zaman bu haberîmanlarını artırır da: Allah’ın nusreti bize kâfîdir, o negüzel muhâfızdır! derler. ilahi hükmüne iman edenler, Ramazan Bayramının manasıyla buluşacak, kardeşliğimiz, birlik ve bütünlüğümüz yeni bir güç kazanacaktır. ‘ ifadesini kullandı.
Tebrik
Milletvekili Aydemir, ‘Hacı Bayramı Veli’nin tarifiyle; Bayramı imdi Bayramı imdi/ Bayram edersin yar ile şimdi/ Hamdü senalar hamdü senalar/ Yar ile bayram kıldı bu gönlüm’ diyen dadaşları selamlıyor;
Alvarlı Efe Hazretlerinin, Dildeki Rahmân ola/Derdlere dermân ola/Âzâde fermân ola/ Bayrâm o bayrâm ola’ niyazında nefislerini buluşturan dadaşların Ramazan Bayramını tebrik ediyoruz.
Mescidi Aksa’da zulmeti hakim kılmak isteyenleri lanetliyor, Mescidi Aksa namuzumuzdur ahdimizi yineliyoruz.‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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