Erzurum’dan Filistin’e destek İsrail’e sert tepki "Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlık özgürleşemez"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’dan Filistin’e destek İsrail’e sert tepki "Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlık özgürleşemez"

İHA

Erzurum’dan Filistin’e destek İsrail’e sert tepki "Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlık özgürleşemez"

Erzurum Sivil Toplum Platformunca işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sert tepki gösterildi. İstasyon Meydanında düzenlenen mitingin ardından konvoy düzenlendi.
Sivil Toplum Platformu adına konuşan MemurSen İl Başkanı Mustafa Karataş, “Filistin, saldırı altında Kudüs, kirli postallar altında eziliyor. Mescidi Aksa, gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında. Ve bir halk direnmeye devam ediyor, iki yüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat. Bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor, atsız pusatsız. Utan dünya Utan insanlık” diye konuştu.
“Yılmayacağız! Usanmayacağız! Orada, insanlığın haremine yapılan saldırıya karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz” diyen Başkan Karataş, “İsrail bir yalan üzerine kurulmuştur. Siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan düzeni elbette yenilecek, bunu imanımız kadar biliyoruz. Filistin'de, teknolojiye sırtını dayamış küresel ebrehenin fillerine karşı taşla sapanla direnen ebabillerin galip geleceğini göreceğiz hep birlikte. Ne var ki, terörist İsrail’in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp, başını kuma gömenlerin büyük bir hüsrana uğrayacaklarını da hatırlatmak isteriz.
Mescidi Aksa barış dini İslamın ve Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte, bu kutlu mabed barış ve huzur için bütün insanların haremedir.
Herkes bilsin, duysun ve inansın ki; Kudüs Filistin'dir. Kudüs İslam şehridir. Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir. Ve herkes şunu görecek ki; Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacak. Filistin, Siyonist işgalden, Filistinliler Siyonist vahşetten çok yakında azade olacak” diye konuştu.
Konuşmaların ardından vatandaşlar araçlarıyla kent merkezinde konvoy yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Aydemir: ‘Allah var, ne gam var’ Aydemir: ‘Nefsini Hakka adayanlara selam olsun’ Aydemir’den Zarifoğlunun dizeleriyle tebrik Aydemir: ‘Mescidi Aksa namusumuzdur’ Aydemir: ‘Allah milletimiz ve devletimize zeval vermesin’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Allah var, ne gam ...
İsrail'e bir tepkide emeklilerden
YEREL HABERLER İsrail'e bir tepkide emeklilerden
Görme engelli Berna Kuran’ı Kerim’i ezbere okuyor
YEREL HABERLER Görme engelli Berna Kuran’ı Kerim’i ezbere okuyor
Erzurum’da yüzlerce araç konvoy yaparak İsrail’e tepki gösterdi
YEREL HABERLER Erzurum’da yüzlerce araç konvoy yaparak İsrail’e ...
Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine desteklerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıyı kınadı “Vicdansızlar, İşgalciler, Hukuksuzlar”
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, Mescid-i ...
Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Efe'nin Engelliler Haftası mesajı
YEREL HABERLER Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Efe'nin ...
Vali Okay Memiş’ten Engelliler Haftası mesajı
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş’ten Engelliler Haftası mesajı
Erzurum Eczacı Odası’ndan 14 Mayıs Eczacılar Günü açıklaması
YEREL HABERLER Erzurum Eczacı Odası’ndan 14 Mayıs Eczacılar Günü ...
İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı Taşınmadan 1 gün önce iş yerini hırsızlar soydu, defineciler kazdı
YEREL HABERLER İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı ...
Erzurum ve Sri Lanka sanal ortamda buluştu
YEREL HABERLER Erzurum ve Sri Lanka sanal ortamda buluştu
Tam 3 bin 500 tepsi sipariş var, yetiştiremiyorlar Tatlıcıların bayram mesaisi çift vardiyaya çıktı Ucuz baklava alanlar dikkat Bu bayramın gözdesi yine mor baklava
YEREL HABERLER Tam 3 bin 500 tepsi sipariş var, ...
Otoyolda mantar satan çocukların yağmur altında ekmek parası mücadelesi
YEREL HABERLER Otoyolda mantar satan çocukların yağmur altında ekmek ...
Uçar şehit annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Uçar şehit annelerini unutmadı
Sağlık çalışanları yılın annesi seçildi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları yılın annesi seçildi
19 yıldır zihinsel engelli üvey oğluna bakıyor
YEREL HABERLER 19 yıldır zihinsel engelli üvey oğluna bakıyor
Palandöken Belediyesi’nden Anneler Günü etkinliği 19 yıldır üvey evladına annelik yapıyor
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi’nden Anneler Günü etkinliği 19 ...
Rektör Çakmak: "Ailenin en önemli üyesi annedir"
YEREL HABERLER Rektör Çakmak: "Ailenin en önemli üyesi annedir"
Rektör Çakmak'tan Kudüs mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çakmak'tan Kudüs mesajı
Başkan Yaşar’an Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’an Anneler Günü mesajı
Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Anneler Günü mesajı
MOBİSAD il temsilcisinden mülk sahiplerine önemli destek çağrısı
YEREL HABERLER MOBİSAD il temsilcisinden mülk sahiplerine önemli ...
Palandöken Belediyesi’nden çevrimiçi tasavvuf müziği konseri Palandöken Belediyesi’nden Kadir Gecesi Özel Programı
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi’nden çevrimiçi tasavvuf müziği ...
Vali Memiş'ten Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş'ten Anneler Günü mesajı