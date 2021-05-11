Vali Memiş: “11-17 Mayıs Vakıflar Haftası kutlu olsun”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Memiş: “11-17 Mayıs Vakıflar Haftası kutlu olsun”

İHA

Vali Memiş: “11-17 Mayıs Vakıflar Haftası kutlu olsun”

Erzurum Valisi Okay Memiş, 1117 Mayıs Vakıflar Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kurumsallaşmış bir yardım anlayışının temsilcisi olan vakıflar, köklü tarihsel gelenekleri ve sundukları hizmetlerle kültürümüzün önemli değerlerinden biri olarak varlıklarını günümüze kadar sürdürmüşlerdir. Milletimizin yardımseverlik, birlik ve dayanışma gibi değerlerini yaşama geçiren vakıflar, birlikteliğimizin güçlenmesini sağlamakla birlikte, yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızı yönlendirerek, amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olmaktadırlar. Vakıfların, bu işlevinin vatandaşlarımıza daha iyi tanıtılması ve bu konuda toplumun her kesiminin duyarlılığının sağlanması amacıyla, her yıl Mayıs ayının ikinci haftası (1117 Mayıs) tarihleri arasında “ Vakıflar Haftası” olarak kutlanması planlanmıştır. Eğitimden sağlığa, kültürden, şehirciliğe kadar birçok alanda geçmişten günümüze değerli hizmetler gerçekleştiren vakıfların, ülkemizin gelişme sürecindeki yeri ve önemi yadsınamaz. Ülkemizin dört bir yanında imar edilmiş olan vakıf eserlerimize sahip çıkmak, çocuklarımıza bu eserleri tanıtmak ve vakıf bilincini onlara aşılamak hepimizin temel görevi olmalıdır. Bilindiği üzere; bizim inancımız da, örf ve adetlerimiz de yardımlaşmayı ve ihtiyacı olanlara destek olmayı emretmektedir. Ülkemizin tarihi açısından baktığımızda önemli bir geçmişe sahip olan vakıflar, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta büyük bir rol oynamış; dini, hukuki ve sosyal müesseseler olarak öne çıkmıştır. Hatta bu husus, Selçuklu ve Osmanlı Vakıf medeniyeti olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda Vakıflar; geçmişin geleceğe taşınması ve yaşatılması açısından önemli görevler yüklenmiş tarihi çok eskilere dayanan ecdat kurumlarıdır. Ne mutlu ki tarihin buram buram koktuğu Erzurum/ Pasinler’de Selçuklular, 1048 yılında ilk vakfı kurarak Anadolu’yu bu sistemle tanıştırmış olup, daha sonra kurmuş oldukları vakıflarıyla insanlara, hayvanlara ve çevreye hizmet ederek dikkat çekmiştir. Bu örnek davranış, Anadolu ‘da kurulan diğer vakıfların da miladı olmuştur. Nitekim Vakıflar Genel Müdürlüğünün ambleminde de bugün yer alan 1048 yılı, ilimizde kurulan Anadolu’ nun ilk vakfının kuruluş yılıdır. Milletimizin yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan vakıflar, toplumsal ilişkilerin güçlenmesine, refahın ve zenginliğin adil bir biçimde paylaşılmasına imkân sağlamakta, sosyal barışın tesisinde, Devletin üzerine düşen sorumlulukları paylaşarak sosyal devlet anlayışın gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf; insanın yalnızlık ve yabancılık çektiği modern dünyada ona yalnız ve yabancı olmadığını hatırlatmaktadır. Fakirin gülen yüzü zenginin varoluş gayesidir. Bazen açlığa, bazen zamana, bazen yalnızlığa, bazen de hastalara şifa ve çaredir. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın “ Vakıflar Haftasını” kutluyor, kültür hayatımızda çok önemli bir görevi yerine getiren Vakıfların yaşatılmasına katkı sağlamış ve sağlayan hayırsever kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor, en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

YDV Erzurum Şube Başkanı Akbulut, Vakıflar Haftası’nda Anadolu’daki ilk Vakfiye’nin Sahibi Yağan Baba’yı andı
YEREL HABERLER YDV Erzurum Şube Başkanı Akbulut, Vakıflar ...
Oltululara Mayıs ayında kar sürprizi
YEREL HABERLER Oltululara Mayıs ayında kar sürprizi
Erzurum’dan Filistin’e destek İsrail’e sert tepki "Mescid-i Aksa özgürleşmeden insanlık özgürleşemez"
YEREL HABERLER Erzurum’dan Filistin’e destek İsrail’e sert ...
Milletvekili Aydemir: ‘Allah var, ne gam var’ Aydemir: ‘Nefsini Hakka adayanlara selam olsun’ Aydemir’den Zarifoğlunun dizeleriyle tebrik Aydemir: ‘Mescidi Aksa namusumuzdur’ Aydemir: ‘Allah milletimiz ve devletimize zeval vermesin’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Allah var, ne gam ...
İsrail'e bir tepkide emeklilerden
YEREL HABERLER İsrail'e bir tepkide emeklilerden
Görme engelli Berna Kuran’ı Kerim’i ezbere okuyor
YEREL HABERLER Görme engelli Berna Kuran’ı Kerim’i ezbere okuyor
Erzurum’da yüzlerce araç konvoy yaparak İsrail’e tepki gösterdi
YEREL HABERLER Erzurum’da yüzlerce araç konvoy yaparak İsrail’e ...
Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine desteklerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası Tarımsal Kalkınma ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıyı kınadı “Vicdansızlar, İşgalciler, Hukuksuzlar”
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, Mescid-i ...
Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Efe'nin Engelliler Haftası mesajı
YEREL HABERLER Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Efe'nin ...
Vali Okay Memiş’ten Engelliler Haftası mesajı
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş’ten Engelliler Haftası mesajı
Erzurum Eczacı Odası’ndan 14 Mayıs Eczacılar Günü açıklaması
YEREL HABERLER Erzurum Eczacı Odası’ndan 14 Mayıs Eczacılar Günü ...
İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı çıktı Taşınmadan 1 gün önce iş yerini hırsızlar soydu, defineciler kazdı
YEREL HABERLER İş yeri yandı zannetti, gerçek daha acı ...
Erzurum ve Sri Lanka sanal ortamda buluştu
YEREL HABERLER Erzurum ve Sri Lanka sanal ortamda buluştu
Tam 3 bin 500 tepsi sipariş var, yetiştiremiyorlar Tatlıcıların bayram mesaisi çift vardiyaya çıktı Ucuz baklava alanlar dikkat Bu bayramın gözdesi yine mor baklava
YEREL HABERLER Tam 3 bin 500 tepsi sipariş var, ...
Otoyolda mantar satan çocukların yağmur altında ekmek parası mücadelesi
YEREL HABERLER Otoyolda mantar satan çocukların yağmur altında ekmek ...
Uçar şehit annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Uçar şehit annelerini unutmadı
Sağlık çalışanları yılın annesi seçildi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları yılın annesi seçildi
19 yıldır zihinsel engelli üvey oğluna bakıyor
YEREL HABERLER 19 yıldır zihinsel engelli üvey oğluna bakıyor
Palandöken Belediyesi’nden Anneler Günü etkinliği 19 yıldır üvey evladına annelik yapıyor
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi’nden Anneler Günü etkinliği 19 ...
Rektör Çakmak: "Ailenin en önemli üyesi annedir"
YEREL HABERLER Rektör Çakmak: "Ailenin en önemli üyesi annedir"
Rektör Çakmak'tan Kudüs mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çakmak'tan Kudüs mesajı
Başkan Yaşar’an Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaşar’an Anneler Günü mesajı
Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kent Konseyi Başkanı Tanfer’den Anneler Günü mesajı