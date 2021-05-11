Boşanma aşamasındaki eşinin kaçırdığı çocuklarına kavuştu



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da Tuba B., boşanma davası açtığı B.B.'nin (35) kaçırdığı çocukları Emirhan (12) ile kızı Nisanur'a (9) kavuştu. Çocuklarını teslim alan Tuba B., "Dünyalar benim oldu" dedi.

Erzurum'da 2008'de görücü usulü evlenen B.B. ile Tuba B. çiftinin bu evlilikten bir kız ve bir oğlu dünyaya geldi. İnşaat işçisi B.B. ile Tuba B. geçimsizlik nedeniyle geçen yıl ekim ayında boşanma kararı aldı ve mahkemeye başvurdu. Uzun süre aynı evde yaşayan Tuba B., 2 ay önce çocuklarını da alıp ayrıldı. 400 TL'ye kiraladığı evde devletin verdiği 1180 TL ve ailesinin desteği ile geçimini sürdüren Tuba B., eşinin açtığı velayet davasını da kazandı. Mahkeme kararı ile Tuba B., çocuklarının velayetini aldı.

BAYRAMLIK ALACAĞINI SOYLEDİ

Uzaklaştırma kararı çıkarılan B.B.'nin çocuklarını her ayın ilk ve üçüncü cumartesi günleri 5 saat görebildiğini vurgulayan Tuba B., "Kısıtlamadan önce eşim, çocuklarımı 27 Nisan Çarşamba günü telefonla arayıp konuştu. Babaları olduğu için telefonla görüşmelerine izin veriyordum. Çocuklara bayramlık alacağını ve onları 28 Nisan günü dışarı çıkarması için benden izin almalarını istemiş. Ben de 'olur' dedim. Hatta oğlum, 'anne babam bizi kaçırır mı?' diyerek gitmek istemedi, zorla gönderdim. Çocuklarımla bol zaman geçirsin diye alması gerektiği saatten çok erken saatte apartmanın önüne indirip kendisine teslim ettim. Getirmesi gerektiği saat 17.00 olunca gelmediler. Belki yemeğe falan gittiler, o neden gecikmiş olabilir diye düşündüm. Ancak saat 20.00 olup gelmeyince önce karakola, sabah da savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

KADİR GECESİ ÇOCUKLARINA KAVUŞTU

Tuba B., Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) yaptığı haberin ardından çocuklarına kavuştu. Jandarma çocukları bulup, Kadir gecesi olan 8 Mayıs gecesi Tuba B.´ye teslim etti. Büyük mutluluk yaşayan Tuba B., "Günlerdir yavrularıma hasrettim. Demirören Haber Ajansı'nın haberi ile çocuklarıma kavuştum. Allah herkesten razı olsun. Jandarma getirip çocuklarımı teslim etti. Oğlum babası ile kalmayı tercih ettiği için onun yanına gitti. Kızımla birlikte hayatımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-05-11 12:26:31



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