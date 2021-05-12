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Erzurum’da korkutan vaka sayısı Erzurum, en çok Covid-19 vakası görülen iller arasında 5. sırada

İHA

Erzurum’da korkutan vaka sayısı Erzurum, en çok Covid-19 vakası görülen iller arasında 5. sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Mayıs'taki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı. Erzurum, 100 bin kişide en çok Covid19 vakası görülen iller arasında 5. sırada yer aldı.
Erzurum, her yüz bin kişiye düşen vaka sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 5. sırada yerini aldı. Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Covid19 vakası görülen iller oldu. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı, Erzurum'da 303,58 oldu.
Türkiye geneli uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yüzde 70 oranında uyulan Erzurum’da pazar, market gibi alışveriş yerlerinin de kalabalık olduğu gözden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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