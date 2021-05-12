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Tekerlekli sandalye ve bastonla gelip, kan verdiler

DHA

Tekerlekli sandalye ve bastonla gelip, kan verdiler


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)TÜRK Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, pandemi ve ramazan ayı dolayısıyla kan bağışının azaldığı yönünde sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine aralarında bedensel ve görme engellilerin bulunduğu çok sayıda Kent Konseyi Engelli Meclisi üyeleri kan, kök hücre ve immün plazma bağışında bulundu. Tekerlekli sandalye, baston ve yakınlarının yardımıyla geldikleri kan bağışı TIR'ın da kayıtları yapılan engelliler, ardından sedyelere alınarak burada kan ve kök hücre bağışı yapmaları sağlandı.
 İftar sonrası merkez Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Türk Kızılay'ı tarafından kurulan kan bağışı TIR'ına giden engelliler burada önce kan bağışı, kök hücre ve immün plazmanın önemi konusunda bilgilendirildi. Tekerlekli sandalye, baston ve yakınlarının yardımıyla geldikleri kan bağışı TIR'ın da kayıtları yapılan engelliler, ardından sedyelere alınarak burada bağış yapmaları sağlandı. TIR'a çıkmaları zor olan bedensel engellilerin kanları ise 100 metre uzaklıktaki Kızılay ofisinde alındı.
Bilek güreşinde 6 dünya, 7 Avrupa ve 2 Asya şampiyonluğu bulunan bedensel engelli milli sporcu Gökhan Seven, "Pandeminin hızla seyrettiği bu süreçte kan bağışında bulunmaya geldik. Engelliler Meclisi Kent Konseyi'nin üyesi olarak ben de bu görevimi yerine getirdim. Daha önce yaklaşık 10 kez kan ve plazma verdim. Milletçe geçirdiğimiz şu zor günlerde birilerinin kana ihtiyacı olduğunu düşünerek herkesin kan vermesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
Bugüne kadar 21 kez kan bağışında bulunan bağışçılardan Kent Konseyi Engelli Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu da toplumda kan ve kök hücre bağışının yaygınlaştırılmasına örnek ve öncülük yapmak için toplandıklarını vurguladı.
Koltuk değneği ve tekerlekli sandalyeler ile görme engelli onlarca kişinin bağış yapmak için sıraya girdiğini dile getiren Keleşoğlu, şöyle devam etti:
 "Bugün burada güzel bir faaliyet yapıyoruz. Engelliler Meclisi olarak ülkemizin gözbebeği Kızılay'ımızın kan stoklarının azaldığını hissettiğimiz an gerek kök hücre gerek plazma gerekse kanlarımızı bağışlayarak devletimize destek halkımıza yardım gayesi taşımaktayız. Covid-19 salgınını yenerek bağışıklık kazanan meclis üyesi arkadaşlarımız kan bağışı yapıyor. Türk halkının dualarında olmak istiyoruz. Etkinliğimizde maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak faaliyetimizi yapıyoruz. Engellilerin arasında görme engelli meclis üyelerimiz, zihinsel engelli arkadaşlarımız, tekerlekli sandalye yürüme engelli üyelerimiz var. Kalabalık bir grup halinde geldik. Yaklaşık 30 ünite kan verdik. İmmün plazması olan arkadaşlarımız var. Yani covid-19 hastalığını geçiren bağışıklık kazanan arkadaşlarımızın kanlarını diğer tarafta vereceğiz. Kızılay zaman zaman kan bağışı için televizyonlarda ikaz ediyor. Erzurum halkını ve sivil toplum kuruluşlarını da devamlı kan bağışı yaparken görmek istiyoruz."
'YARIN BİZİM DE İHTİYACIMIZ OLABİLİR'
Görmeden 30 yılı geride bıraktığını söyleyen Necat Özcan ikinci kez kan bağışında bulunduğunu belirtti. Özcan, "Geçen yıl Ramazan'da ilk kez kan vermiştim. Bu sene de nasip oldu. Tabii ki bütün vatandaşlarının kan vermesini isterim. Bugün ihtiyacı olan arkadaşlar gibi yarın da bizim ihtiyacımız olabilir" dedi.
Türk Kızılay'ı Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Erzurum Kan Bağışı Merkezinde Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Turgay Burul ise şöyle konuştu:
 "Pandemiye döneminde olduğumuz için Kızılay'a yapılan kan bağış sayılarında ciddi anlamda bir düşüş söz konusu. İçinde bulunduğumuz ramazan ayı sebebiyle de bu sayı bir hayli düşmüştü. Mesai saatlerimizi iftar vaktine göre düzenledik. Genel Başkanımızın çağrısı üzerine tüm yurtta bir seferberlik ilan edildi. Erzurum Kent Konseyi Engelli Meclisi Üyeleri arkadaşlarımızla birlikte bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu ulvi davranışlar için kendilerine ayrıca teşekkür ederiz. Buradan bütün vatandaşlara da seslenmek istiyoruz. Tıbbi şartları uyan, kendini sağlıklı ve iyi hisseden, bu işe de gönüllü tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz."FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-05-12 10:32:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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