Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam'dan Ramazan Bayramı mesajı

Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, Horasan’lıların İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek “Rabbim bu mübarek günler hürmetine Kudüs’ün, Filistin’in özgür olduğu günleri görmeyi bizlere nasip etsin. Dualarımızda Filistinli kardeşlerimizi unutmayalım” dedi.

Başkan Sağlam, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, hoşgörü ve paylaşımın en güzel örneklerinin sergilendiği özel günlerimizdir. Bayramların özünde dayanışma, hoşgörü ve mutluluk vardır.

İnsanlık olarak içinden geçtiğimiz zorlu pandemi süreci, hayatımıza yeni bir dizi zorunluluklar da bıraktı.

Birbirimizden uzakta, dijital ortamlarda, sosyal mesafe kurallarını gözeterek ve diğer bazı kurallara uyarak hayatımızı sürdürmek, özel günlerimizi kutlamak zorunda kalıyoruz.

Gönül gönüle olduktan ve uyarıları dikkate aldıktan sonra mesafelerin bir önemi olmadığını bilen bizler, yine ihtiyaç duyan kişilere yardım edebilir, çocuklarımızı sevindirebilir ve dargınlıkların giderilmesi için yeni fırsatları hayata geçirebiliriz.

"Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecek"

Bizler kısıtlı imkanlarla da olsa bayram coşkusunu yaşarken; maalesef başta Kudüs olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimiz zulümlerle ve çeşitli sıkıntılarla mücadele ediyor. İsrail askerlerinin Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği, ilk kıblemiz Mescidi Aksa’da yaptığı alçakça saldırılar tüm insanlığın vicdanını sızlatıyor. Kutsal mekanda ibadet eden insanlara saldıran, masum insanları evlerinden eden İsrail’e lanet olsun. Ülkemiz ve milletimiz hak davasında sonuna kadar Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Rabbim bu mübarek günler hürmetine Kudüs’ün, Filistin’in özgür olduğu günleri görmeyi bizlere nasip etsin. Dualarımızda Filistinli kardeşlerimizi unutmayalım.

Siz değerli hemşehrilerimden, daha nice bayramlar görmek için bu bayramda evde kalmanızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle ifade ettiği, maske, mesafe temizliğe dikkat ederek bu bayramı ailenizle birlikte sağlıkla geçirmenizi diliyorum.

Geleceğe olan umudumuzun ve heyecanımızın arttığı bugünlerde Aziz Horasan’lıların, Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bu bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.