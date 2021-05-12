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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Memiş’ten Ramazan Bayramı mesajı

İHA

Vali Memiş’ten Ramazan Bayramı mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Aziz Erzurumlular, rahmet, mağfiret ve ilahi affın zirveye ulaştığı, mübarek Ramazan Bayramı münasebetiyle, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bolluk ve bereketin, huzur ve güvenin yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı, Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu paylaşma, toplum olarak kaynaşma ve dayanışma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşamaktayız. Bayramlar, sosyal hayatımıza büyük katkı sağlayan çok önemli günlerdir. Zira akrabalar arasında ziyaretleşme ve kaynaşmalar zirveye ulaşır. Gönüller huzur ve sevinçle dolar. Bayramlar, her yıl gelip geçen ve sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, bireysel benlikten adeta toplumsal benliğe geçildiği, yüce dinimizin rahmet kaynaklı çağrısına kulak verip, hakkı, hakikati ve adaleti yüceltmek, ahlak ve fazilete çağırmak, sevgi, barış ve huzurun yayıldığı müstesna günlerdir. İdrakiyle müşerref olduğumuz dini bayramlarımızda, özellikle yakınımızdakilerin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden serpilip ve geliştiği çok özel ve kutsal zaman dilimleridir. İdrak edeceğimiz bu bayram, İslam coğrafyasında ümitsizliklerin ortadan kalkması ve geleceğe umutla bakabilmek için Allah’ın bizlere bir ihsanı ve armağanıdır. Aynı zamanda bu ay; içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin bulunduğu ve Yüce Kitabımız Kur’anı Kerim’in ilk nazil olduğu gecedir. En içten temennimiz odur ki Ramazan ayı ve bayramının taşıdığı bu güzel iklimin bütün yeryüzüne yayılmasıdır. Gönül, geçmiş bayramlarda olduğu gibi sevdiklerimizle bir arada olmayı isterdi. Fakat tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen korona virüs salgını sebebiyle, geçen seneki bayramda olduğu gibi bu bayramı da her birimiz evimizde geçirmek durumundayız. Bu salgın sürecinde insanlık ailesi olarak, zorlu bir imtihandan geçiyoruz. Bu bayram ailemiz, yakınlarımız ve toplumumuzun sağlığı için sosyal mesafeye uymamız ve kurallara özen göstermemiz gerekmektedir. Bu yüzden, bayram kutlamalarımızı salgın hastalık sebebiyle, EVDE KAL çağrısına uyarak, iletişim cihazlarımızı kullanmak suretiyle yapmalıyız. Bu bağlamda; hep birlikte dikkatli davranır, kurallara uyar, maskemesafetemizlik hassasiyetine riayet edersek, Allah’ın izniyle, bu süreçten de alnımızın akıyla çıkacağımız muhakkaktır. Bu duygu ve düşüncelerimle, Ramazan Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın, başta ilimiz ve ülkemiz olmak üzere, tüm İslam coğrafyasına, sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün hemşerilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”

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