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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Orhan’dan Ramazan Bayramı mesajı

İHA

Başkan Orhan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Hayatımızdan huzur ve tat, bedenimizden sağlık, afiyet ve sıhhat eksik olmasın. Gönüllerimiz şen, hanelerimiz gülşen olsun. Cümle Ümmeti Muhammed’in Ramazan Bayramı mübarek olsun” dedi.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ramazan Bayramını yazılı bir mesajla kutladı. Başkan Orhan, bayramların canın cananını, kulun da sultanını bulduğu zaman dilimlerinden olduğunu vurguladığı mesajında, “Can cananı bulunca muhabbet hâsıl olur, kul sultanı bulunca rahmet, merhamet, feyz ve bereket hâsıl olur. Alvarlı Efe Hazretleri’nin de buyurduğu gibi; bayram işte bu yüzden bayram olur” ifadelerini kullandı.
Tarifini “On Bir Ayın Sultanı” şeklinde bulan Ramazan ayının bir veda iklimine daha girdiğini dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kutlama mesajında şunları kaydetti:
“Receb ve Şaban aylarının müjdesiyle gelen; rahmet, merhamet, mağfiret ve cehennem azabından kurtuluşu ifade eden mübarek Ramazan ayını uğurlamaya hazırlanıyoruz. Bu mübarek aya kavuştuğumuz için hamdettiğimiz gibi, bizi bayramla buluşturana da hamdediyor, tuttuğumuz oruçların kabulünü Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz. Daha nice Ramazan günlerine kavuşur, daha nice iftar sofralarında buluşur ve daha nice bayram sabahlarına coşku ve heyecanla ulaşırız inşallah.”
Orhan: “Bu günleri telafi edeceğiz”
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bayram mesajında, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel pandemiye de değindi. Geçtiğimiz seneyle birlikte bu yılın Ramazan ayının da Covid19 salgınının gölgesinde geçirildiğini belirten Başkan Orhan, “Covid19 salgını sebebiyle iftar coşkularından, kaynaşıp kucaklaşmanın verdiği huzur ve mutluluktan uzakta kaldık. Eski günlere ve eski Ramazanlara olan özlemimiz katlanarak bu yıl da arttı. Ama önümüzdeki günler ve bir sonraki Ramazan ayı inşallah bu yoksunluğu telafi edeceğimiz günler olacak” dedi.
Tüm imkânlarımızı seferber ettik
Salgın sebebiyle Ramazan ayına has etkinliklere ara verilmiş olunsa da, sosyal yardımlaşma ve dayanışma noktasında imkânların yine seferber edildiğini anlatan Başkan Orhan, mesajını şöyle tamamladı:
“Mübarek Ramazan ayı boyunca ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmak için bu yıl da elimizden geleni yaptık. Kısıtlama dolayısıyla işyerleri kapalı olan esnafımıza ve ailelerimize alışveriş çekleri ve gıda kolileri ulaştırdık. Zabıta ekiplerimizle ve tüm personellerimizle 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçları için seferber olduk. Bu sıkıntılı günleri Allah’ın izniyle aşacak, her türlü musibetin üstesinden sabırla, gayretle ve el birliğiyle hep beraber geleceğiz. Bu düşüncelerle mübarek Ramazan bayramımızı kutluyor Aziziyeli hemşehrilerimiz ve tüm Dadaşları en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.”

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