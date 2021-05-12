Şehitlikte bayram ziyareti

Erzurumlu şehit yakınları arife gününde şehitlik ziyaretlerini gerçekleştirdiler.

Erzurumlu Piyade Teğmen Muhammed Kır’ın annesi ve kız kardeşi arife gününde şehitliği ziyaret ederek dua okudular.

15 Mart 2018 tarihinde Afrin operasyonunda şehit düşen Şehit Muhammed Kır’ın annesi Hemra Cömert ve kız kardeşi Büşra Kır Kars Kapı Şehitliğine gelerek şehitlerine bayram ziyaretinde bulundular.

Şehit Muhammed Kır’ın annesi Hemra Cömert, “Hepinize hayırlı günler dilerim. Bayramınız mübarek olsun. Bilindiği gibi bayramımız bizlerin bu günden başlar. Hemen hemen her gün oğlumu ziyarete gelirim. Evlat acısı çok olsa bile bunun mükafatı da elbette çok. Rabbim şehadetini kabul etsin. Evladım diye demiyorum çok iyi bir evlattı. İyi insan ki Rabbimde onu yanına aldı. Böyle şehadeti Rabbim kimselere de nasip etmez. Mükafatların en büyüğü, şehit olanların aile yakınlarına da Rabbim sabırlar versin” dedi.

Şehit Muhammed Kır’ın kız kardeşi Büşra Kır’da “Bana şehit kız kardeşi olmak nasip oldu. Ağabeyim çok farklı bir huya sahiptir. Şehit olmadan önceleri bizler ona evde hep misafir gözüyle bakardık, acısı çok farklı. Buraya her geldiğimizde ister istemez farklı bir duygu oluşuyor. İçimdeki farklı bir duygu inşallah cennettedir. Rüyalarımıza giriyor. Allah hepsinin makamını yüce etsin. Tüm İslam aleminin de bayramı mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

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