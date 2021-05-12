Yasağa rağmen mezarlığa gittiler



Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen, Ramazan Bayramı arifesinde bazı kişiler yakınlarının mezarına gitti. Polis mezarlıkta megafonla uyarıda bulunarak, bu kişilerin evlerine gitmesini istedi.

Türkiye'de vaka oranlarının artması üzerine İçişleri Bakanlığı'nca, oluşacak hareketliliği önlemek amacıyla Ramazan Bayramı'nı da içine aldığı 81 ilde 29 Nisan17 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alındı. Erzurum'da, yasağa ve mezarlık girişinde güvenlik önlemi alınmasına rağmen halktan bazıları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Asri ve Abdurrahman Gazi mezarlıklarına gitti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler, Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Yoğunluk nedeniyle polis megafonla anons yaparak halktan evlerine gitmesini istedi.

Her bayramda anne ve babası ile akrabalarının mezarını ziyaret ettiğini ancak pandemi nedeniyle iki bayramdır gelemediğini söyleyen Kadir Akçakoca, "Annem, babam ve ağabeyim hepsi burada. Yasak ama yarın gelemeyiz diye bugün geldik. Geçen sene de ziyaret edemedik. Mecbur bu sene geldik" diye konuştu

Babasını ziyarete geldiğini söyleyen Ömer İncekum ise "Yasak olduğunu biliyorum ama geldik. Bir suç işledik" dediFOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-05-12 15:03:03



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