Başkan Oral’dan Ramazan Bayramı mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın en fazla yaşandığı günler olduğunu vurgulayan Başkan Oral, “Pandemi nedeniyle her ne kadar bir araya gelemesek de gönüllerimiz bir olduğu müddetçe inşallah eskiden olduğu sevdiklerimizle bir arada geçireceğimiz nice bayram coşkularının yakın olduğuna inanıyoruz” dedi.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayını layıkıyla idrak etmenin ve faziletli ibadetin bayrama dönüşmesinin mutluluğunu yaşadıklarına dikkat çeken Başkan Hakan Oral, şunları söyledi:

“Şükürler olsun ki; memleketimizin her bir köşesinde Ramazan’ın birlik, beraberlik, yardımlaşma ve kucaklaşma iklimi bu sene de muazzam bir şekilde hissedilmektedir. Ancak yaşanan pandemi süreci bu isteğimizi kısa bir süre daha ertelememizi zorunlu kıldı. İnşallah önümüzdeki dönemlerde pandeminin etkilerinin azaltılması ile birlikte, inanıyorum ki sevinçle, mutlulukla bir arada olacağımız o eski bayramlarımıza yeniden kavuşacağız" Bu vesileyle; ramazan bayramınızı bir kez daha tebrik ediyor, aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel, nice sağlıklı günler yaşamanızı temenni ediyorum.”

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