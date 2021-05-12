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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sekmen’den Ramazan Bayramı mesajı

İHA

Başkan Sekmen’den Ramazan Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bayramlar neşe ve sevinç günleridir. Toplumların milli birlik ve beraberlik duygularının zirveye ulaştığı, dayanışma ve kaynaşmanın daha yoğun yaşandığı müstesna zaman dilimleridir” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, bayramların tüm güzel hasletlerin kaynağı ve membağı olduğunu ifade etti. Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi:
“Türlü nimetlerini bizlere ihsan eden Rabbimiz, mübarek Ramazan ayında oruç tutarak açlığa karşı verdiğimiz mücadelenin ve yaptığımız diğer ibadetlerin bir hediyesi olarak günlerin en güzelini bayram olarak bize hediye vermiştir. Bayram neşedir, sevinçtir. Hakk’ın bizden razı olduğu bayramlar adeta bir dünya cennetidir. Bayramlar, bizlere İslamiyet’in bir sevgi medeniyeti olduğunu gösteren zaman dilimleridir. Dolayısıyla bizleri böyle bir iklim ve atmosferden mahrum etmediği için Yüce Allah’a ne kadar hamd etsek ne kadar şükretsek azdır. Ramazan ayı boyunca yardımlaşmanın en güzel örneklerini yaşadık. İyiliklere, güzelliklere doğru yürüyüşümüzü hızlandırdık. Kul olduğumuzu bir kez daha hatırladık, geçmişin ve bugünün muhasebesini yaptık. Bu hissiyatla Erzurumlu hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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