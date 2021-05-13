Başkan Kaylı’dan Ramazan Bayramı mesajı

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, Ramazan ayını dualarla uğurlarken, Ramazan Bayramının da heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Başkan Kaylı, bayramların, dini ve milli duyguların perçinlendiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı önemli günler olduğunu belirtti. Başkan Kaylı, “Geçtiğimiz yılın ilk günlerinden itibaren dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı’nı bu yıl da buruk bir şekilde idrak edeceğiz. Özellikle son günlerde artan vaka sayılarına bağlı olarak alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı sevdiklerimizden ayrı bir şekilde evlerimizde geçiriyor olacağız. Allah’ın izniyle sağlıklı ve güzel günlere kavuşacağımıza olan umudumuz tamdır. İnşallah bu bayram Kudüs’teki İsrail zulmünün son bulmasına da vesile olur. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın yurdumuza ve tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur dolu günler getirmesini diliyor; halkımızın, teşkilat mensuplarımızın ve tüm partililerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.