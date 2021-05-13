Aşkale Kaymakamı ve Belediye Başkanından bayram ziyareti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ramazan Bayramı münasebeti ile Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler.

İlçe protokolü sabah erken saatlerde önce görevi başında bulunan İlçe Emniyetini ve sonrasında ilçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Protokol, ziyaretler çerçevesinde merkezde ve köylerde bulunan şehit ailelerini de unutmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.