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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ata Karmer kariyer söyleşilerine devam ediyor

İHA

Ata Karmer kariyer söyleşilerine devam ediyor

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama Mezun İzleme Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATA KARMER) tarafından öğrencilere üniversite birimlerini tanıtma kapsamında düzenlenen söyleşi programları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen çevirimiçi söyleşi programında öğrencilere İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi anlatıldı.
ATA KARMER Müdürü Doç. Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy moderatörlüğünde gerçekleşen programa konuşmacı olarak katılan İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fikrullah Çakmak, değerler eğitiminin topluma ve insanlığa önemli kazanımlar sağladığını belirterek bu konuda çalışma yapan ilk merkezlerden biri olduklarını söyledi.
Çakmak, merkezin temel iki amacından birincisinin insani değerler üzerinde bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak olduğunu, ikincisinin ise teorik temelleri belirledikten sonra değerleri topluma aktarabilmek amacıyla yeni yöntemler ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti.
Atatürk Üniversitesinin değerler eğitimi noktasında topluma önemli hizmetler sunduğunu belirten Çakmak, bu kapsamda birçok projenin hayata geçirildiğini aktararak projelerden örnekler verdi.

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