Ayakkabılarını fırlatarak İsrail'i protesto ettiler



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM´da cuma namazı sonrası İsrail´in Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi. Lala Paşa Camisi önünde toplanan kalabalık, ayakkabılarını fırlatarak İsrail´e tepki gösterdi.

Ramazan Bayramı´nın ikinci gününde Erzurum´da cuma namazı için camilere giden vatandaşlar, çıkışta İsrail´in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Merkez Yakutiye ilçesindeki Lala Paşa Camisi önünde toplanan cemaat, basın açıklamasının okunmasının ardından ayakkabılarını çıkararak fırlattı. İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyon Başkanı Muhammet Nuri Alim, İslam aleminde ayakkabı fırlatmanın en aşağılayıcı hareket olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Müslümanları katleden İsrail'i Allah kahretsin. Burada ayakkabı fırlatmamızın amacı İslam aleminde özellikle camilere ayakkabı ile girilmez. Bu en ağır en aşağılayıcı harekettir. Biz de ayakkabılarımızı İsrail'e fırlatarak onlardan daha aşağı bir mahlukatın olmadığını gösterdik. Bilindiği üzere daha önce de ABD başkanı, İMF başkanı ve Irak'ın eski cumhurbaşkanına ayakkabı fırlatılmıştı. Bu aşağılayıcı hareketi İsrail'e yaparak yeniden gündeme getirdik."

Kalabalık daha sonra araçlarına binerek oluşturdukları konvoyla protestolarını sürdürdü.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-05-14 14:29:16



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