Vali Memiş’ten 14 Mayıs Eczacılar Günü mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“14 Mayıs 1839 tarihinde “Mektebi Tıbbiyei Adliyei Şahane” ye bağlı, eczacılık mesleğine yönelik eğitim vermek üzere bir sınıf açılmıştır. Her yıl, akademik eğitimin başladığı 14 Mayıs tarihi, Eczacılık Günü olarak kutlanmaktadır. Eczacılık, sağlık sisteminin en önemli halkalarından biridir. Eczacılık, insanların güven duyduğu mesleklerin başında gelmektedir. Kökeni, hastalıkların tedavisinde ilaçların kullanılmaya başlandığı 3 bin yıllık bir tarihe uzanan eczacılık mesleği, ülkemizde bilimsel eğitim ile kurumsallık kazandığı 182 yıllık süre zarfında halk sağlığını korumak ve iyileştirmek adına etkin, nitelikli ve kesintisiz bir biçimde hizmet sunmaktadır. İlaçlarımız, faydalı olduğu kadar yanlış kullanım sonucunda zararlı etkileri olabilmektedir, bu noktada devreye eczacılarım girmektedir. Sağlık hizmeti sunumunun en önemli yapı taşı olan eczacılar; ilaçların hazırlanması, saklanması ve reçete edilmesi hakkında bilgiye sahip olup, ilaç olarak değerlendirilmesi gereken diğer ürünler hakkında da uzman olan kişidir. İlaç üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada yüksek görev bilinci ve hassasiyeti ile mesleklerini yürüten, görev ve yetkileri devredilemeyen eczacılarımız; herkesin kolay ulaşabileceği en yakın sağlık danışmanı olarak, hasta ve hasta yakınlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışmakta, toplumda bilinçli ilaç kullanımının sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin olmazsa olmazıdır. İlaç dağıtım alanlarında 24 saat kesintisiz hizmet veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olmaktadırlar. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 mücadelesinde hasta ile yakın temasta olan eczacılarımız ve tüm zorluklara rağmen hastanelerimizde göstermiş oldukları özveri ile bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesine katkıda bulunmaktadırlar. Bilimsel eczacılığın akademik kuruluşunun 182. yılında, vatandaşlarımıza hekimler tarafından önerilen ilaçları temin eden, sağlıklı şartlarda korunmuş olarak ulaştıran, doğru kullanım şekli ve olası riskler konusunda bilgilendiren ve şifa bulmalarına yardımcı olan tüm eczacılarımız “14 Mayıs Eczacılar Günü” nü içtenlikle kutlar, bu önemli ve kutsal görevlerinde tüm eczacılarımıza başarılar dilerim.”

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