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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Ömer Çomaklı: Türk Dil Bayramımız kutlu olsun

İHA

Prof. Dr. Ömer Çomaklı: Türk Dil Bayramımız kutlu olsun

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türk Dil Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Milletlerin sıkışık anları olur. Vatan birdenbire dildendilden, çünkü tarih onun içindediribaret kalır.” A. Hamdi Tanpınar
Milli kültürümüzün ve milli kimliğimizin oluşmasına vesile olan dilimiz, kalbimizdir, zihnimizdir, vatanımızdır. Dün olduğu gibi bugün de bizi bir arada tutan, bizi millet kılan en büyük hazinemiz; milli kültürümüzü, milli varlığımızı yarınlara taşıma noktasındaki en önemli gücümüz ve en büyük umudumuz; atayurttan anayurda, geçmişten geleceğe kimliğimizin ve kültürümüzün devamını sağlayan en önemli değerimiz ve zenginliğimiz olan Türkçemizin dünyada yaygın olarak kullanıldığını görmek bizim için milli bir gurur ve özgüven vesilesidir.
Yeni Nesil Üniversite Dönüşümünü gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi, milli his ile dil arasındaki kuvvetli bağın, dilin milli ve zengin olmasının milli hissin inkişafında başlıca müessir olduğunun, zengin bir dil olan Türkçemizin şuurla işlenmesi gereğinin, yüksek istiklâlimizin korumasını bildiğimiz gibi dilimizin de yabancı diller boyunduruğundan kurtarılması gereğinin bilincindedir.
Yetiştirdiği genç ve dinamik neslin, Türkçenin doğru kullanılması konusunda bilinçlendirilmesi, günlük hayatta kullandıkları kelime birikiminin artırılması ve dünyada da ses getiren seçkin edebiyat eserlerimizi okumaları yönünde desteklenmelerine büyük önem veren Üniversitemiz, Türkçemizi hayatın her alanında bütün derinliği ve zenginliği ile yaşatarak geleceğe taşımayı öncelemektedir.
Bu bağlamda, 26 Eylül 1932 yılında düzenlenen I. Türk Dili Kurultayından beri kutlana gelen ve bugün 89. yıl dönümünü kutladığımız Dil Bayramı vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Karamanoğlu Mehmet Bey ve Kaşgarlı Mahmut ile Türkçemizi âdeta elmas gibi işleyerek yaşatanlara, zenginleştirerek bugünkü seviyeye ulaşmasını sağlayanlara şükranlarımı sunuyor, saygı ve minnetle yad ediyorum. Türkçemizin Bayramı kutlu olsun.’

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