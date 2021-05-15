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Zeynep ve Sıla'dan kütüphane hareketi

DHA

Zeynep ve Sıla'dan kütüphane hareketi


Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE'nin 'Biathlon' ve 'Alp Disiplini' dallarında gururu olan milli sporcular Zeynep Elif Durlanık ile Sıla Kara´nın, Erzurum'da 5 okulda açtıkları kütüphanelere 5 şehidin adı verildi. Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu'nca 5'i Erzurum'da olmak üzere Türkiye genelinde toplam 76 kütüphane açtıklarını söyleyen Durlanık, "Bu, bizler için canını hiç düşünmeden feda eden kahramanlarımızın farkındalığını yaratmak adına verdiğimiz mücadeledir" dedi.
Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Topluluğu, şehitlerin adlarını kütüphanelerde yaşatmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı destekli 'Şehitlerin de kütüphaneleri olsun' sloganıyla proje başlattı. Proje ile Türkiye'nin dört bir yanındaki özellikle kütüphanesi bulunmayan okullarda, toplumsal gelişime, araştırmalara ve öğrenmeye katkıda bulunmak üzere gönüllü kişilerin desteğiyle açılan kütüphanelere şehitlerin isimleri verilerek, hatıraları yaşatılıyor. Topluluğun Erzurum Koordinatörü Biathlon A Milli Takım sporcusu Zeynep Elif Durlanık arkadaşı Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Sıla Kara ile birlikte 5 okulda açtıkları kütüphaneye 5 şehidin adını verdi. Durlanık ile Kara, merkez Azizeye ilçesindeki Zübeyde Hanım İlkokulu'nda boş bir sınıfı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de destekleri ile kütüphaneye dönüştürdü. 22 Ağustos 2019'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Erzurumlu, evli ve 1 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ferdi Güntekin'in adını verecekleri kütüphanede işçi gibi çalışan Durlanık ile Kara, daha şimdiden 6'ıncı kütüphaneyi oluşturmanın planlarını kuruyor.
ŞEHİT İSİMLERİNİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORLAR
Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü kendilerine misyon edindiklerini söyleyen milli sporcu Zeynep Elif Durlanık, "Biatlon A Milli Takım sporcusu aynı zamanda Türkiye genelinde gönül topluluğu olan Yaşayan Şehit Kütüphaneleri Erzurum koordinatörüyüm. Şu an Erzurum'da açmakta olduğumuz 5'inci kütüphanemizin çalışmalarını yürütmekteyiz. Raflarımızı ve hemen ardından kitaplarımızı da yerleştiriyoruz. Sonrasında yerlerin döşemelerini yapıp masa ve sandalyeleri yerleştirdikten sonra açılışını yapacağız. İnşallah arkadaşlarımızla birlikte 6'ncı kütüphaneyi de açacağız" diye konuştu.
O BİR KAHRAMAN
Kampa gittiği Slovenya'da bir çocuğu teleferikten düşmekten kurtarıp 15 dakika havada tuttuğu için teşekkür madalyasıyla ödüllendirilen ve 'kahraman' ilan edilen Sıla Kara ise şehitler adına yaptıkları kütüphaneler için yardımseverlerin desteğini beklediklerini söyledi. Kara, "Türkiye'nin 81 ilinde yürütülen Şehit Kütüphaneleri projesine biz de milli sporcular olarak destek verip elimizden geleni yapıyoruz. Bu kütüphaneyi Erzurumlu şehit Muhammet Ferdi Güntekin adına açacağız. Onun gibi tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-05-15 10:13:21

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