Yakutiye Belediyesi ekipleri bayram temizliğinde

Yakutiye Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, bayram temizliği için sanayi sitesini köpüklü su ile yıkadı.

Yakutiye Belediyesi, Ramazan Bayramı sonrası işe başlayacak olan esnafın daha hijyenik bir ortamda iş başı yapması için gece gündüz temizlik çalışmasını sürdürüyor. Su tankerkeri, süpürge araçları ve temizlik personellerinin katıldığı çalışmalarda ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkandı.

Korona virüs salgını ile mücadelede ilk günden beri başarılı bir grafik çizen Yakutiye Belediyesi Başkanı Mahmut Uçar, Yakutiye Belediyesi olarak pandemi ile var güçleriyle mücadele ettiklerini söyledi. Pandemi koşulları nedeniyle bir süre işlerine ara veren esnafı tam kapanma sonrası iş başı edecekleri gün temiz bir ortamla buluşturmak için ekipleri seferber ettiklerini söyleyen Başkan Uçar, “Bundan sonraki süreçte de temizlik ve üst yapı çalışmalarımız başta olmak üzere Yakutiye'mizi her gün daha ileriye götürmek için önümüzdeki yaz sezonunu da en güzel şekilde değerlendirmek için gerekli tedbirlerimizi aldık” dedi.

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