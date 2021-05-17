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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kitap okuma seferberliği

İHA

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden kitap okuma seferberliği

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaklaşık 300 ortaokul ve 65 lisede uygulanmak üzere Nisan 2021 tarihi itibarıyla, “Erzurum Kitap Akademisi” ismiyle kitap okuma programı başlattı.
Erzurum Kitap Akademisinin ortaokul ve liselerde öğrenim gören 6 bin öğrenciyi kapsayacağını belirten Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 2 yıl içerisinde programdaki öğrenci sayısının 30 bine çıkacağını dile getirdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Erzurum Kitap Akademisinde ortaokul ve lise öğrencilerinden ortalama 8 haftada 5 kitap okuyup akabinde çeşitli etkinlikler yapmaları planlanıyor.
Programla ilgili yayımlanan kılavuzda Erzurum Kitap Akademisinin ERBAP( Erzurum Başarıyı Artırma Programı) kapsamında yürütüleceği ve öğrencilere nitelikli okur olma kimliği kazandırılmasının amaçlandığı bildirildi. Ortaokullarda okutulacak her kitaptan sonra danışman öğretmenler nezaretinde münazara başta olmak üzere çeşitli etkinlikler yapılması, liselerde ise aralarında Mustafa Kutlu, Ahmet Haşim, Tarık Buğra, Cengiz Aytmatov, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nurettin Topçu, Sezai Karakoç, Halil İnalcık gibi alanında yetkin yazar ve şairlerin okunmasının ardından okul, ilçe ve il düzeyinde öğrenci panellerinin düzenlenmesi hedefleniyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğrencilerin hem akademik hem de kültürel düzeyde istenen düzeye ulaşabilmeleri için böyle bir program başlattıklarını söyledi. Kaygusuz sözlerine şöyle devam etti: “ERBAP bizim yol haritamız oldu. Salgın dönemi olmasına rağmen ilimiz okullarının öğretmen, idareci ve öğrencileri ERBAP kapsamında birbirinden değerli ve anlamlı çalışmalara imza attılar. Biz İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak şu anda Anadolu Mektebi ve OkuYorum olmak üzere iki kitap okuma programını öğretmenlerin ve öğrencilerin özverisiyle gayet başarılı yürütüyoruz. Bu programlara dâhil olup kitap okuyan yaklaşık 4 bin öğrencimiz var. Erzurum Kitap Akademisiyle 6 bin öğrenci çalışmaya dâhil oldu. Dolayısıyla şu andan itibaren Erzurum’da öğretmenlerimiz danışmanlığında kitap okuyan 10 bin öğrencimiz bulunmakta. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Programın başarılı olması öğretmen ve yöneticilerimizin özverili ve etkin performanslarına bağlı. Biz onlara inanıyoruz ve güveniyoruz. Çünkü öğretmenlerin gönülden destek verdiği çalışmaların başarıya ulaşması kaçınılmaz. Öğretmenlerimizin birbirinden kıymetli çalışmalarını görünce insana dair umudumuz kökleşiyor. Bir taraftan imkansızlıkları imkâna çevirirken bir taraftan kendi ile yarışan öğretmenlerimiz, çocuklarımız adına bizleri heyecanlandırıyor.”
Erzurum Kitap Akademisi’nde 20 ilçeden de okul seçimi yapıldığı ve programın 26 Nisan 2021 tarihinde başladığı ve haziran ayının ortasına kadar okumaların tamamlanıp Temmuz ayına kadar çeşitli faaliyetlerin gerçekleşmesi öngörülüyor.

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