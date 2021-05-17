Vali Memiş’ten Müzeler Haftası kutlama mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş 18 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla, UNESCO tarafından tüm dünyada 18 Mayıs günü “Müzeler Günü” ilan edilmiştir. 1982 yılından beri ülkemizde 1824 Mayıs tarihleri arasında “Müzeler Haftası” olarak kutlanmaya başlanmıştır. Müzeler; sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin korunup sergilendiği, tanıtıldığı ve gelecek kuşaklara aktarıldığı yerlerdir. Bu bağlamda; insanlığın geçmişine ait antik materyalleri, bunların bulunduğu çevreyi araştırır ve korur. Elde edilenleri halka sunarak halkı eğitmeyi, eğlendirmeyi geliştirmeyi amaçlar. Müzeler, toplumun hizmetinde sürekli ve kalıcı olan, kâr amacı gütmeyen kurumlardır ve bu kurumların işlevlerini toplama, belgeleme (arşivleme), koruma (bakım onarım) sergileme ve eğitim olmak üzere, beş ana başlıkta toplayabiliriz. Müzeler; kültür varlıklarını saklar ve onları bizim için muhafaza eder. Ama asıl koruma gelecek nesillerin yani çocuklarımızın kültürlerine sahip çıkarak onları korumasıdır. Müze ziyaretleri, çocuklara kültürel değerlerimizi tanıtma, onları benimsetme ve aynı zamanda koruma bilinci edinmelerine de katkı sağlayarak, geçmişle aramıza köprüler kuran, bizleri tarihi bir yolculuğa çıkaran ve tarihin yaşayan tanıklarıdır. Köklü bir tarihe sahip, çağlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kadim ilimizde Erzurum Arkeoloji Müzesi, Türkİslam Eserleri ve Etnografya Müzesi (Yakutiye Medresesi), Atatürk Evi Müzesi ve 23 Temmuz Erzurum Kongre Binası Resim Heykel Müzesi ve Galerisi gibi kar amacı gütmeyen sadece vatandaşlarımıza değil, tüm insanlığa hizmet eden şehrin ve ülkemizin göz bebeği müzeler bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, tarih ve kültür mirasımızın korunmasında görev alan, insanlık mirasını koruyan müze çalışanları başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın “Müzeler Günü” nü ve “Müzeler Haftası’nı” kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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