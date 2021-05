Aziziye Belediye Meclisi’nden İsrail’e kınama

Aziziye Belediye Meclisi’nin gündeminde bugün İsrail vardı. Belediye Meclisi, Kudüs’te yıkım, işgal ve istilaya girişen İsrail’i lanetledi, sert bir dille kınadı.

Aziziye Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan başkanlığında toplanan Meclis’te, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından İsrail’i kınamaya yönelik bildiri okundu. Başkan Muhammed Cevdet Orhan tarafından okunan bildiride, Mescidi Aksa’yı alçakça kundaklayan ve masum Filistinli Müslümanların üzerine ölüm kusan İsrail’in tüm dünyanın gözü önünde terör ve insanlık suçu işlediğine vurgu yapıldı.

Kudüs Peygamberler Yurdudur

Yaşlı, çocuk ve kadın demeden, masum ve savunmasız Filistin halkının üzerine adeta ölüm kusan İsrail’in lanetlenmiş bir kavim olduğunu her seferinde yeniden tescil ettiğini dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Orhan, okuduğu bildiride; İsrailli canavarların, Mescidi Aksa’yı işgale yeltenerek İslam’a alenen suikast düzenlediklerinin altını çizdi.

Bildiride, İsrail’in bu tutumunun cinayet, kıyım, işgal, istila ve eşkıyalık olduğunu kaydeden Orhan, bildiride şu görüşlere yer verdi.

“Kudüs, Beytül Makdis’dir. Kudüs, peygamberlerin yurdudur. Kudüs, beş vakit namazın beldesi, miracın şahididir. Kudüs, Mekke’dir, Medine’dir. Kudüs, Kanuni Sultan Süleyman’ın mirası, Cennet Mekân Abdulhamid Han Hazretleri’nin davasıdır.

Kudüs, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere; bizim onur, şeref ve haysiyetimiz ve dahi kırmızıçizgimizdir”

Ebabil olur başınıza taş yağdırırız!

İşgalci İsrail ve onların taşeronlarının İslam’ın kutsallarını çiğnediğini ve insanlığı katlettiğini dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Orhan, Meclis’in kınama bildirisinde daha sonra şunları kaydetti: “Dolayısıyla biz bu olup biteni elbette seyretmeyeceğiz.

Elbette ömrümüzü Selahaddin’leri bekleyerek geçirmeyecek ve gerekirse her birimiz birer Selahaddini Eyyubi olacağız. Müslüman, zillet içinde olmaz, olmamalıdır! Müslüman, zillet içinde yaşamaktansa izzet içinde ölmeyi tercih etmelidir! Ve madem ölüm bir kez gelecek; o da herkes bilsin ki Allah için olmalıdır! Buradan, Anadolu’nun muhkem kilidi olan Dadaşlar Diyarının giriş kapısı Aziziye’den sesleniyoruz. Ey katil, alçak ve terör devleti İsrail! Bilesin ki, Kudüs, Âlemi İslam’ın olmazsa olmazıdır. Kudüs, din ve insanlık tarihinin en kadim fotoğrafıdır. Ve Kudüs, işgal ettiğiniz Filistin devletinin başkentidir, öyle de kalacaktır! Sakın bizi Kudüs’le imtihan etmeye kalkmayın! Bu hatada ısrar ederseniz ve o mukaddes beldeye çökmeye kalkışırsanız; vallahi her birimiz birer ebabil olur, başınızdan aşağı taş yağdırırız! Size sadece Kudüs’ü değil, üzerinde eşkıyalık ettiğiniz topraklarınızı bile dar ederiz! Bu duygu ve düşüncelerle Aziziye Belediye Meclisi olarak; terör devleti İsrail’i lanetliyor, İsrail Vandalları tarafından şehit edilen Müslüman din kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz.”

